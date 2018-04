Valls se presentará a Barcelona con una condición: "Liderar una plataforma abierta y unitaria"

La posible candidatura de Manuel Valls a Barcelona de la mano de Ciudadanos parece haberse enfriado. Al menos así lo ha confirmado el propio ex primer ministro francés. En una entrevista este domingo para la cadena catalana TV3, Valls ha afirmado que no ha salido de un partido galo para meterse en uno español. No obstante, tiene una petición, formar una plataforma unitaria, que logre poner en común las ideas del constitucionalismo.

Valls ha lanzado otra propuesta a los partidos constitucionalistas. El ex primer ministro galo quiere ser líder de una plataforma unitaria, que aglutine al constitucionalismo. "Liderar una candidatura de un equipo, de un proyecto que sea de una plataforma abierta, que no sea de un solo partido, eso sí que me interesa", ha aseverado. Asegura, asimismo, que se reúne con empresarios, intelectuales y políticos para saber si su proposición tiene algún futuro. "No soy pretencioso. Si puedo ayudar, me interesa", ha dicho.

Las relaciones entre el político de ascendencia catalana y Albert Rivera parecían estar en auge. Valls acompañó al líder de la formación naranja portando una bandera en la manifestación 'por el seny' del pasado mes de marzo. Poco después se conoció que Rivera propuso al francés liderar su partido en la ciudad para las próximas elecciones. En esta entrevista, Valls señala que no está entre sus planes meterse en "política partidista". "Ni desde dentro ni desde fuera, diciéndoles a los partidos lo que tienen que hacer", añade, algo que, según el político ya hicieron ERC, Convergencia y la ANC.

Además, Valls se ha defendido de las críticas suscitadas al conocerse su nombre como posible candidato a la ciudad condal por su lejanía de esta. Asegura que conoce muy bien Barcelona, aunque no sabría indicar de cuántos barrios consta o el estado de la economía en cada uno de ellos.