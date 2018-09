Manuel Valls anuncia su candidatura "independiente" para la Alcaldía de Barcelona

Se despejan las incógnitas. Manuel Valls se presentará a la Alcaldía de Barcelona. "Después de un tiempo de reflexión, quiero ser el próximo alcalde de Barcelona. Y esto dependerá de los barceloneses". Así lo ha confirmado en un acto en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) arropado por su hermana Giovanna Valls.

"Quiero ser el alcalde de todos. Es mi verdadera convicción, quiero ser el alcalde de una nueva Barcelona y me gustaría que todos participarais. Para ello me he de entregar totalmente y por esto dimitiré de todas mis responsabilidades políticas en Francia la semana que viene", ha anunciado en catalán y francés.

Se trata de una decisión que, ha reconocido, "no ha sido fácil" de tomar. "He ganado todas las elecciones en Évry desde hace 18 años. Eso demuestra un trabajo bien hecho", ha comentado. Pero considera que debe de entregarse a la candidatura de Barcelona por completo y ha deseado toda la suerte a sus compañeros franceses.

Valls ha resaltado que su candidatura es una "opción personal, de progreso e inclusiva". Para él esta decisión "no es un sacrificio. Es un acto de fe por Barcelona". Valls ha recordado que viene del socialismo francés, pero esta es una candidatura independiente. "No estoy contra los partidos que van de la mano de la democracia. Hay que recuperar el respeto que merece la ciudad, lejos de los insultos, de las fake news, de las amenazas. Habrá partidos que nos apoyarán, como Ciudadanos, pero espero que sean muchos más", ha indicado.

Una plataforma ciudadana

Valls ha propuesto la creación de una plataforma ciudadana transversal "amplia, social, sólida, con hombres y mujeres de todos los barrios, edades y oficios. Quiero un proyecto de ciudad integrador".

El ex primer ministro francés asegura que su relación emocional con Barcelona es "importantísima" desde siempre. Ha relatado que la primera vez que dijo 'Te quiero' lo hizo en catalán y no en francés. También ha hablado de sus recuerdos de joven. "Viví en persona y orgullo los Juegos Olímpicos del 92 y fui testimonio de la gran transformación de Barcelona", ha recordado.

Volviendo al presente, Valls ha seguido su discurso hablando de la situación actual de Barcelona. "Barcelona es hoy una ciudad que encanta al mundo, es todavía una marca global, y los barceloneses nos podemos sentir todavía muy orgullosos y se ha de reconocer que hoy Barcelona tiene unos problemas muy graves. Nadie debería de mantenerse indiferente ante esto. Necesitamos cambiar de rumbo y un nuevo liderazgo se hace necesario", ha señalado.

Haciendo repaso a la política de vivienda y turismo, Valls ha manifestado que "el turista no es el enemigo de Barcelona". El candidato a la alcaldía ha criticado la actual gestión del espacio público que ha tachado de "mala", así como "la proliferación de narcopisos y del top manta y el aumento de la seguridad ciudadana".

Devolver a Barcelona su proyección cultural

"La sensibilidad por las manifestaciones culturales ha sido el ADN de la ciudad. Barcelona destaca por su vocación cultural, sus galerías... es urgente que se recupere. Quiero ser el candidato de la cultura, ponerme al servicio de las mujeres y hombres que la hacen posible", ha expresado.

Valls ha reflexionado sobre lo que, a su parecer, ha supuesto el proceso independentista a Barcelona: "la huida de muchas empresas". "Hemos de relanzar la ciudad, ha de ser el motor que ha sido siempre. Hay que recuperar Barcelona con una mejor gestión, dando más apoyo a las empresas y mayor seguridad a los ciudadanos. Hemos de devolver la ilusión a los barceloneses", ha sentenciado.

Por su parte, y antes del anuncio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha deseado a Valls "un fracaso importante" en sus aspiraciones aunque ha manifestado su respeto por la candidatura del ex primer ministro francés.

Trayectoria política

Nacido en Barcelona hace 56 años e hijo de un pintor catalán emigrado, la trayectoria política de Valls es amplia pero su cargo más destacado ha sido el de primer ministro de Francia, ocupación que ocupó desde el 31 de marzo de 2014 hasta el 6 de diciembre de 2016 de la mano del socialista François Hollande. También es concejal de Évry desde 2001 y diputado en la Asamblea Nacional de Francia por Essone desde 2002.