Manuel Valls estudia una oferta de Ciudadanos para ser candidato en Barcelona

"Me lo voy a pensar". El exprimer ministro francés Manuel Valls podría ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Valls, de origen catalán, estudia una oferta del partido naranja para participar en las elecciones municipales de 2019, según adelanta La Vanguardia.

"Me he metido en este debate porque soy nacido en Barcelona, hijo de catalán, y porque también quiero dar a Cataluña y a España mis orígenes", ha explicado Valls que se presentó a las elecciones primarias del Partido Socialista francés para las presidenciales de 2017 pero no resultó elegido candidato.

Este jueves, Valls ha asegurado que la Justicia alemana no puede adoptar otra decisión que no sea entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que sea juzgado. El pasado 18 de marzo, asisitió a la manifestación organizada por Societat Civil Catalana (SCC). Allí defendió que Europa no debía "mediar" en el conflicto independentista catalán, porque "necesita una España unida".