Valls, contra Ciudadanos: "Se equivocan pensando que va a poder manejar a Vox"

"Creo que Ciudadanos se equivoca, como el PP, pensando que van a poder manejar y jugar con Vox". Así ha reiterado su crítica al partido naranja el ex primer ministro francés y actual concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, tan solo un día después de afirmar que los de Albert Rivera ya no son "ni liberales ni progresistas" tras llegar a acuerdos con la extrema derecha.

Valls ha señalado en una entrevista en la Cadena SER, que "cuando entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla". "Es mejor el cordón sanitario. Desde Ciudadanos dijeron que no podía haber un cordón sanitario con Vox y luego se lo pusieron al PSOE", ha añadido.

El líder de Barcelona pel Canvi ha señalado que España no es consciente del "problema de la extrema derecha". "Se asimila de forma diferente a como se hace en el resto de Europa, no considera el peligro que supone". Es algo que, según ha dicho el ex primer ministro galo, "en Europa no se entiende y preocupa" que se pacte con un partido como el de Santiago Abascal.

"El gran peligro en Europa es la extrema derecha y el populismo. ¿Alguien piensa que Angela Merkel permitiría que su partido se aliase con Alternativa para Alemania? No, porque hay una historia en Europa, en Alemania... y España no está fuera de esa historia", ha dicho.

Valls ha indicado que cuando él avisaba de los peligros de pactar con Vox, le decían que "no era lo mismo que Le Pen" y que "Vox era una escisión del PP". "La respuesta tiene que ser la unidad entre los constitucionalistas, no dejar el país, las comunidades o los municipios en manos de los nacionalistas, de los ultraderechistas o de Bildu", ha pedido.

Es triste lo que está pasando en Ciudadanos (...) En Europa no se entiende y preocupa"

El concejal catalán ha dicho que no vio venir la posición que tomarían los naranjas debido a que Ciudadanos "se creó pensando en que Cataluña necesitaba un nuevo partido". Ha señalado que "levantó mucha ilusión" y que en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 se plasmó que "podían parar lo que estaba pasando" en la región. "Ahora se pierden porque deciden liderar las derechas y no ocupar la posición central", ha añadido.

La foto de Colón, un "error"

En relación a la polémica foto de Colón, en la que aparecían juntos encima de un escenario los líderes y miembros del PP, de Vox y de Ciudadanos, Valls ha afirmado que "fue un error y demostró que había posibilidad de una alianza".

Él estuvo en esa manifestación porque, ha dicho, quería "demostrar" que uno puede "manifestar el patriotismo, que nada tiene que ver con el nacionalismo". "La bandera española es de todos, no de la extrema derecha. Alabar lo que somos es bueno", ha defendido.

Sin embargo, hasta el final de la entrevista, Valls no ha cesado sus críticas a los naranjas. "Es triste lo que está pasando en Ciudadanos. Era una esperanza, sobre todo en Cataluña", ha señalado. "Si alguien viene de fuera y ve lo que ha pasado, diría que hay una posibilidad de mayoría clara en España entre la socialmdemocracia y los liberales, entre el PSOE y Ciudadanos", ha asegurado.

Para Valls, "eso es el gran fracaso de este momento de la política española, no poder conseguir esa alianza para una estabilidad y para las reformas necesarias".