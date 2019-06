Manuel Valls niega el saludo a Torra tras la investidura de Colau como alcaldesa

El candidato de BCN Pel Canvi-Cs, Manuel Valls, ha negado el saludo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, mientras que los dos concejales barceloneses del PP, Josep Bou y Óscar Ramírez, no han asistido a la tradicional recepción del presidente de la Generalitat a la nueva alcaldesa y concejales del Ayuntamiento de Barcelona tras constituirse el nuevo consistorio.

Bou ya anunció en rueda de prensa que no iba a saludar al presidente, pero la sorpresa ha sido cuando Valls, tras la sesión de investidura, ha esquivado el saludo en la Generalitat cuando Torra le ha tendido la mano, mientras que los otros miembros de su candidatura sí han accedido a estrechar la mano a Torra.

En una publicación de Twitter recogida por Europa Press, Valls ha dicho que no ha dado la mano al presidente por estar en desacuerdo con unas palabras de Torra sobre él. "No le he dado la mano a Torra en el Palau porque su discurso en el Parlament hablando de mí como una casta fue un escándalo", ha escrito el edil.

🏛NUEVOS AYUNTAMIENTOS🏛Momento para destacar: mientras los alcaldables de Barcelona saludan al president de la Generalitat Quim Torra, Manuel Valls le retira el saludo y le dice algo señalándolo con el dedo ante el claro rechazo y disgusto de Ada ColaulaSextapic.twitter.com/oUEX5PexNU — Asuntos Públicos (@_apublicos) 15 de junio de 2019

La alcaldesa, Ada Colau, y el resto de concejales se han saludado con Torra tras haber atravesado la plaza Sant Jaume desde el Ayuntamiento hasta la Generalitat, donde se han encontrado con los concentrados que pedían la libertad de los políticos en prisión.