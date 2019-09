Preocupación en el PSOE-M con la alcaldesa de Móstoles: contrata a su hermana y asciende a su tío

La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, de 29 años, está en el punto de mira después de que 'enchufara' a su hermana para llevar las redes sociales del Ayuntamiento de Móstoles, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros. Esta decisión de la alcaldesa ha venido acompañada del ascenso de su tío como Director Deportivo del Ayuntamiento, con una subida de sueldo de más de 1.600 euros mensuales.

Estas dos actuaciones están teniendo sus consecuencias. En cuanto a la primera decisión de Posse, el líder de Más Madrid-Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, que forma parte del Gobierno de coalición con PSOE y Podemos, ha pedido a la alcaldesa socialista que “anule y retire” el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento.

El líder de Más Madrid ha mostrado su malestar: "Tengo una honda preocupación por la escalada de decisiones que se están tomando a mi juicio de forma totalmente errada". A pesar de ser un cargo de “libre designación”, Ortega considera que es “absolutamente innecesario”.

"No ha formado parte nunca de los puestos de trabajo y, sin embargo, hasta ahora, el Ayuntamiento no ha carecido del servicio, por lo que no entiendo por qué no se puede seguir de la misma manera. Creo que habría que anular y retirar ese decreto", ha reiterado.

En su día, Noelia Posse se justificó diciendo que “la ley permite nombrar a funcionarios eventuales para ayudar, en este caso para asesorar al Gobierno, y siempre los hacemos a la capacitación que tienen e incluso a la confianza”.

Para el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles otra consecuencia negativa de este tipo de medidas es "el desprestigio que generan sobre el conjunto de la izquierda mostoleña".

Fuentes del partido reprochan su falta de ética y aseguran que han puesto en marcha los mecanismos que establecen sus normas para aclarar la situación, pero no especifican cuáles.

El ascenso del tío de la alcaldesa de Móstoles será investigado

El PP de Móstoles ha solicitado el cese de la hermana de Posse y ha instado a la alcaldesa a aclarar cómo su tío ha pasado de auxiliar administrativo asignado al área de Cultura a director técnico administrativo de Deportes, -desde junio-, con un complemento salarial de "1.607 euros al mes".

El ascenso de Héctor Vicente Posse también ha causado un profundo malestar. “Exigiremos a la alcaldesa que aclare en el próximo pleno (el 26 de septiembre) la presunta ilegalidad. Podemos estar ante irregularidades administrativas y legales para favorecer a un familiar directo”, ha reconocido Mirina Cortés, portavoz del PP.

En su opinión, La Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, en vigor desde 2016, establece que para dicha responsabilidad se posea la licenciatura o grado correspondiente, algo de lo que el PP dice no tener constancia.

Cortés ha asegurado que, “al margen de contratar a su hermana como cargo de confianza cobrando más de 52.000 euros por llevar las redes sociales, en el caso de su tío podemos estar ante irregularidades administrativas y posiblemente legales para favorecer a un familiar directo de la alcaldesa del PSOE”, según infirma el PP.