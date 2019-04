La cofradía del Cristo de la Buena Muerte de Málaga ha pedido a Casado, Rivera y Abascal que no asistan al traslado de la imagen de los legionarios este Jueves Santo por temor a que "un acto tan importante se convierta en asunto electoral dada la proximidad del 28-A".

El hermano mayor de esta cofradía, Antonio de la Morena, ha remitido una misiva a los tres candidatos que había anunciado su asistencia, "a título personal", a este tradicional procesión, en la que los caballeros legionarios portan en volandas al Cristo de la Buena Muerte, una de las procesiones más populares de Málaga y de Andalucía. De la Morena, en su comunicado, señala que "pese a que no ha sido fácil, había que tomar una decisión, y me he sentido respaldado por los congregantes".

También señala que, dada la inmediatez de los comicios, la presencia de los tres candidatos "iba a causar un gran revuelo", y también menciona que los medios, en lugar de centrarse en el acto religioso, iban a estar más pendientes de los políticos.

Tanto Casado como Rivera y Abascal tenían previsto asistir a tan concurrida celebración en el día grande de la Semana Santa malagueña. Los tres partidos, PP, Cs y Vox han decidido suspender los actos políticos para no alterar el desarrollo y cariz netamente religioso de estas fechas. Casado tiene previsto pasar el Jueves Santo entre Málaga y Sevilla, asistiendo con su familia a las distintas procesiones.

Igualmente Santiago Abascal y Rivera han programado su presencia en Andalucía durante estos días de fervor popular. Cs respondió en la mañana del viernes que "respetamos la decisión de la cofradía y dejamos claro que siempre sería a título privado, con sumo respeto a las tradiciones".

Un escenario muy disputado

Andalucía es uno de los escenarios principales en el desarrollo de la presente campaña electoral. Hay muchas cosas en juego en la región. Son las primeras generales que se celebran con un gobierno no socialista en la Junta. Todos los partidos tienen presente desplazar a sus líderes a esta zona durante estas dos semanas.

Pedro Sánchez pretende demostrar que el PSOE está fuerte más allá de Susana Díaz. El PP pretende rentabilizar la buena imagen del Gobierno que presidente Juanma Moreno, con unas primeras decisiones muy bien acogidas. Vox tienen en esta comunidad uno de sus principales bastiones de simpatizantes, tal y como evidencian los sondeos y como quedó demostrado en las autonómicas del 2-D. Un pulso muy potente en el que se han cruzado las celebraciones religiosas de Semana Santa. Málaga y su famoso Cristo han sido los primeros en poner orden en este asunto.