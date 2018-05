El pasado 21 marzo fue el principio del fin de la carrera política de Cristina Cifuentes. Pero también el de la asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito Higueruela, o lo que es lo mismo, de su amiga Maite. Aquel día se destapó el escándalo del Máster y Feito, que tiene plaza de funcionaria en la Universidad Rey Juan Carlos, se apresuró a hacer las correspondientes llamadas al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, y a las profesoras Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado para, según esta última, "presionar" al personal.

No contenta con el resultado de las conversaciones telefónicas, la asesora en la Consejería de Educación que pilotaRafael van Grieken -también con plaza en la URJC y vicerrector en el momento en que Cifuentes cursó su máster-, se habría personado en el Campus de Vicálvaro, un terreno que conoce a la perfección, según explican fuentes universitarias.

Aunque el rector Javier Ramos explicó que Feito acudió a "interesarse por el tema del máster" y que "identificarlo como presión siempre es muy complicado", la jueza que instruye el caso del máster de Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, le ha citado a declarar como investigada (antes imputada) por un presunto delito de falsificación de documento público tras tener conocimiento de las supuestas presiones.

Cuestionada profesora de inglés

Según declaró Cecilia Rosado en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Feito la llamó y envió mensajes de forma insistente -hasta diez veces- para pedirle, primero, que "buscara" y, más tarde, que "hiciera" el trabajo de fin de máster de la expresidenta madrileña. La pasada semana, después de trascender la declaración de la profesora, Feito presentó su dimisión como asesora de la Consejería de Educación del Gobierno madrileño, "por motivos personales".

"Nunca la hemos visto en los despachos de la Consejería de Educación, estaba siempre en la Puerta del Sol, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid", explican empleados del la misma Consejería, donde Feito cobraba 53.640,16 euros anuales. Según explican fuentes universitarias, Feito habría solicitado su reincorporación como docente en la URJC, pese a que nadie estaría "contento" con su vuelta. "Es profesora de inglés, pero no sabe bien inglés. Entró en la universidad gracias al rector Gustavo Villapalos y ha estado aquí hasta que se ha pedido una comisión de servicios para ejercer de asesora", añaden.

Nunca la hemos visto en los despachos de la Consejería de Educación, estaba siempre en la Puerta del Sol"

"Está metida en todos los chanchullos de la universidad, más que dar clases, de dedicaba a estar en el pasillo o en los despachos", apuntan las mismas fuentes. Prueba de ello, dicen, es que Feito forma parte del Consejo del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos que dirigía Álvarez Conde, pese a no tener estudios de Derecho, puesto que es licenciada en Filología inglesa. "Siempre ha estado por la URJC amenazando y conspirando, en el plano académico es una nulidad", comentan.

"Hooligan del PP"

Otras fuentes la definen como una "hooligan del PP". Feito es hermana de José Luis Feito Higueruela, que fue nombrado embajador de España ante la OCDE en 1996 bajo el mandato de José María Aznar y ha pasado por diversos cargos de peso como la presidencia del Instituto de Estudios Económicos o de la Comisión de Política Económica y Financiera de CEOE, además de ser miembro del Consejo de Red Eléctrica y del Consejo de Administración de Bankia y patrono de la Fundación Ortega Marañón. "Debe todo a su hermano", resaltan.

Las mismas fuentes aseguran que Cifuentes se puso en manos de Maite Feito -de quien no figura un currículum vitae en ninguno de los sitios por donde ha pasado- porque pensó que, dada su trayectoria universitaria en la URJC, iba a ser capaz de solucionar el desaguisado del máster. Sin embargo, no solo no lo habría "arreglado", sino que ha terminado investigada. Las frases que le atribuye Rosado, como "el trabajo tiene que aparecer", "búscame bibliografía" o la ya famosa "o arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar", han llevado a la juez a situar a Feito en el centro de las pesquisas.

Feito declarará el próximo 25 de junio y, según ha podido saber este diario, en la universidad temen que su testimonio acabe manchando, aún más, la reputación de la universidad. Ese mismo día, declararán también el exdirector del IDP, Enrique Álvarez Conde y la profesora Alicia López de los Mozos, también en calidad de investigados. Al día siguiente, será el turno de Cifuentes.