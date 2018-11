Rita Maestre y los otros 5 ediles de Podemos se borran de las primarias del partido para 2019

La actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, el edil de Urbanismo, José Manuel Calvo, el de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, y la concejala-presidenta de Carabanchel y Chamberí, Esther Gómez, han decidido no participar en las primarias de Podemos organizadas por la dirección madrileña que controla el exJemad, Julio Rodríguez. También quedan fuera Paco Pérez y Marta Gómez.

La configuración de la futura candidatura de Manuela Carmena para 2019 ha desatado una grave crisis interna en Podemos entre los miembros del equipo municipal y el sector del secretario general de la formación morada en la ciudad, afín a Pablo Iglesias.

La razón de que hayan decidido descolgarse, como ha adelantado El Independiente, se encuentra en la configuración de la lista (que a priori debía ser de consenso) ofrecida por Julio Rodríguez. Fuentes conocedoras de las conversaciones que se mantuvieron hasta última hora de la noche de este domingo, aseguran que los ediles más próximos a la alcaldesa quedaban relegados a puestos bajos.

Aunque Maestre iba de número dos tras el exJemad, Castaño y Gómez no estaban ni siquiera entre los diez primeros. En su lugar se situaban afines a Rodríguez sin experiencia de gestión en el Consistorio como la secretaria de Organización de Podemos en la ciudad de Madrid, Maby Cabrera.

"Que Podemos, que es parte fundamental en todo esto, apueste por relegar a un segundo o tercer plano a concejales que Manuela ya ha dicho que quiere que repitan con ella, no se entiende mucho", trasladan desde el entorno de los ediles, donde creen que no se ha cumplido con un mínimo "sentido común". Temían que si no ocupaban puestos de salida en la lista de las primarias, después podrían correr el riesgo de quedar relegados también a puestos bajos en la futura candidatura de la alcaldesa si la dirección morada no le concede tanta autonomía como ha dicho hasta ahora. Con el consiguiente riesgo de no salir elegidos.

Amenaza de la dirección

Hace tres semanas, ya se dejó caer la posibilidad de que algunos de los actuales concejales se desmarcaran del proceso interno. Un extremo que levantó las alarmas en la dirección estatal. Desde allí se trasladó el mensaje de que esa opción -integrarse directamente en la futura candidatura sin participar en el proceso interno- les situaría "fuera del partido" porque "todo inscrito de Podemos que quiera optar a un cargo público debe pasar antes por primarias".

Cuando anunció su decisión de repetir, la actual alcaldesa pidió poner en marcha una plataforma sin cuotas partidistas para superar el modelo de Ahora Madrid. La exjuezagozar de autonomía para rodearse de sus afines y evitar a los concejales díscolos. Según fuentes próximas a la negociación, a lo largo de estas últimas dos semanas se sucedieron las conversaciones en Podemos para configurar la lista entre los dos sectores mayoritarios, pues los Anticapitalistas -al igual que hicieron en la Comunidad- decidieron no participar en el proceso. A esta última corriente pertenecen algunos de los ediles más críticos con la gestión de la alcaldesa, como Rommy Arce, Montse Galacerán o Pablo Carmona.

Aún no se sabe cuántos independientes quiere integrar Carmena en su plataforma. Pero debe haber espacio paralos candidatos de otras formaciones políticas como Izquierda Unida o Equo. La candidatura con la que Carmena llegó al Palacio de Cibeles en 2015 tenía 20 concejales. Y Podemos sigue presionando para tener el mayor número posible de miembros.

Sobre el proceso planea la posibilidad de que el sector de Iglesias coloque a Julio Rodríguez como número uno de la lista en las primarias internas para que después Carmena se vea obligada a darle el número dos o tres de la candidatura para el Ayuntamiento. Una forma también de preparar el terreno por si la primera edil no agota su segundo mandato.

Según fuentes del entorno de Rodríguez consultadas por Vozpópuli, dicen quese trata de "una decisión personal" de los concejales. "Parece que prefieren no repetir de la mano de Podemos pasando por unas primarias", explican. "Aún así, entren de una manera o de otra, si Manuela quiere que repitan, a nosotros no nos va a suponer ningún problema", concluyen.

Del 13 de noviembre al 19 tendrá se celebrará la campaña electoral y los debates; del 20 al 25 de noviembre, las votaciones; el día 26, las verificaciones, antifraude y recuento. Y el 27 de noviembre se proclamarán los resultados. A partir de ahí comenzará la verdadera negociación para la futura candidatura, que deberá ser ratificada por los ciudadanos mediante un proceso del que aún no hay detalles.