Carmena lanza su nueva plataforma horas después de asegurar que se retira si no gana

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta este jueves la plataforma con la que quiere presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2019. Lo hará horas después de confesar que si no revalida su puesto en la alcaldía, no se quedará en la oposición y dejará la política.

La plataforma se llamará Más Madrid, según ha adelantado el Huffintong Post y han confirmado a Vozpópuli fuentes municipales. Esta tarde se pondrá en marcha la página web de la candidatura y la alcaldesa retransmitirá un vídeo a través de Facebook Live a las ocho de la tarde dando más detalles.

Una hora antes se ha convocado una reunión de trabajo en la Casa de Vacas del parque del Retiro, donde está previsto que participen cerca de 150 personas que han trabajado en la construcción del nuevo proyecto que sustituirá a Ahora Madrid y que se financiará a través de microcréditos.

Sin cuotas de partido

El principal punto de conflicto de esta nueva plataforma es la voluntad anunciada por la alcaldesa de que no haya "cuotas" de partidos. Un punto especialmente preocupante para Podemos, cuyos actuales seis concejales han sido suspendidos cautelarmente de militancia por no presentarse a las primarias internas del partido.

Cuando Carmena anunció a comienzos de septiembre que se volvería a presentar, ya dejó muy claro que quiere un equipo de confianza formado por concejales a título individual, que no sigan las consignas de sus partidos a la hora de realizar las votaciones, sino las del proyecto con el que se presentan. "No queremos una coalición de partidos sino muchas ideas y personas pero con poca vinculación a las siglas", dijo este miércoles en Telemadrid.

A pesar de la disputa interna de Podemos abierta entre los concejales y la dirección municipal del partido encabezada por el exJemad Julio Rodríguez, Carmena sigue mostrando voluntad de integrar a miembros de la formación morada en su candidatura. "Sigo pensando los mismo, no hay que pensar en un alejamiento", apuntó.

Lo que no está claro es qué puestos ocuparán. La alcaldesa evitó aclarar quién ocupará el número dos de su candidatura. Aunque todas las miradas apuntan a su actual mano derecha, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras. Eso sí, lanzó una seria advertencia al intento del partido de Pablo Iglesias por copar puestos de la candidatura: "No es razonable que nadie me imponga una ejecutiva".