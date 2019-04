Más Madrid se estanca en los sondeos y frustra las expectativas de Errejón

El entorno de Íñigo Errejón está “preocupado”. Más Madrid, la plataforma creada por Manuela Carmena a finales de 2018 y a la que se ha sumado el ex número dos de Podemos no despega en los sondeos. “Las expectativas eran mayores”, aseguran fuentes de Más Madrid, que consideran que en la Comunidad de Madrid el ex secretario de Análisis Estratégico de Podemos esperaba llegar al menos a una horquilla del 15%-20% de votos.

A finales de enero, los sondeos vaticinaban que Podemos con Errejón de candidato obtendría un 20% de votos en la Comunidad de Madrid. Luego ocurrió lo imprevisible. El fundador del partido morado se subió al barco de Carmena con la esperanza de canibalizar el grueso de los votos de Podemos.

A principios de febrero, de hecho, Más Madrid iba con el viento a favor. Alcanzaba una cota del 14% en las encuestas (unos 20 escaños en la Asamblea) y tenía notables márgenes de mejora. Podemos, por su parte, estaba hundido. El golpe inesperado de Errejón (luego se descubrió que lo estuvo tramando durante un año) había afectado a la estabilidad del partido de Pablo Iglesias.

Podemos tenía a principios de febrero el 7% en los sondeos en la Comunidad de Madrid. Estaba a tan solo dos puntos de la catástrofe. Es decir, no lograr el 5% de votos y verse fuera de la Asamblea madrileña. Más Madrid confiaba robar a Podemos gran parte de su electorado y ya hablaba de acuerdo con el PSOE para gobernar y dejar atrás 20 años de ejecutivos regionales del PP. Sin embargo, algo cambió en febrero.

El fin del sueño

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 28 de abril quitó del foco a Errejón. La simpatía que su proyecto despertaba en los medios se convirtió en ninguneo: ya todos miraban a los comicios generales y su opa a Podemos comenzó a sufrir un frenazo.

Ahora, Más Madrid cae en los sondeos. En los últimos estudios demoscópicos está incluso por debajo del 10% de votos, igualando a Podemos, que, en cambio, va subiendo. De seguir así Errejón obtendría 13 diputados en la Asamblea: una estimación por debajo de las expectativas que amenaza con su táctica de sumar apoyos con promesas de cargos y dinero.

La única esperanza del equipo de Errejón es que Podemos tenga un mal resultado el día 28 de abril y de ahí relanzarse como la alternativa al PSOE

La preocupación, según las fuentes consultadas, creció a lo largo de las últimas semanas. “Tenemos tiempo” es la orden que Errejón ha dado a los suyos para evitar el miedo al fracaso a dos meses de las autonómicas. Pero no todo es relato, y la tensión ha cundido en su entorno.

Errejón ha logrado hasta ahora algunas victorias relevantes. Por ejemplo sustraer a Podemos el apoyo de IU en Rivas-Vaciamadrid, histórico feudo de la izquierda madrileña. Pero en otras localidades Podemos ha confirmado su alianza con IU. Con lo que la única esperanza del equipo de Errejón, aunque no lo comenten públicamente, es que Podemos tenga un mal resultado el día 28 de abril y de ahí relanzarse como la alternativa tanto del PSOE como de Podemos.

Otra ventaja que Errejón puede aprovechar es la falta de acuerdo entre Podemos e IU para la candidatura a la Comunidad. No obstante, varias fuentes de ambos partidos aseguran a Vozpópuli que se está trabajando para resolver la crisis. Se barajan fórmulas que permitirán sortear la consulta de las bases de IU y revalidar el acuerdo para el 26 de mayo. En Podemos se respira un cauto optimismo, mientras que en Más Madrid la alegría del comienzo amenaza con convertirse en amargura.