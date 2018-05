La creación de un examen a nivel nacional dirigido a los profesores que quieran acceder a la docencia similar al MIR al que deben enfrentarse los recién licenciados en Medicina ha levantado ciertas ampollas en la comunidad educativa, aún resentida con los partidos políticos por la ruptura del que iba a ser el primer Pacto de Estado por la Educación.Con el único respaldo de Cs, PP y UPN, la toma en consideración de la proposición no de ley sobre la implantación sistema de selección y formación docente, Docente Interino Residente (DIR), propuesta por Ciudadanos, ha terminado estrellándose este martes en el Pleno. Aunque su votación formal se llevará a cabo el jueves.

Aunque la portavoz de educación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Marta Martín Laguno, se ha esforzado en dejar claro que la propuesta de su formación únicamente "afecta a los que vendrán y no a los que están" porque "nada tiene que ver con la carrera profesional ni con el acceso a la función pública docente", los sindicatos docentes no tienen claro de qué forma influiría en los profesores interinos y reprochan además que no se les ha consultado.

"Defendemos que este tipo de iniciativas se deben consultar con los representantes legales del profesorado, que en este caso somos los sindicatos", explica a 'Vozpópuli' Paloma Molina, portavoz del sector nacional de Educación de Csif. "Queremos que existan los mejores profesionales, docentes bien pagados y con las mejores condiciones, pero en el marco de un Estatuto docente, lo que se debería llevar a cabo es un pacto educativo", reprocha.

¿Por qué el término 'MIR'?

Nicolás Fernández, presidente del sindicato ANPE, coincide en que este tipo de propuestas -el MIR de Rubalcaba, Méndez de Vigo y, ahora, de Ciudadanos- deben abordarse en "un marco general y no de forma aislada". "Son muchos los ejemplos que hemos tenido en la última década de anuncios de reformas que despiertan grandes expectativas y luego se quedan en el limbo", lamenta en referencia a los sucesivos intentos de pacto educativo, el estatuto del profesorado, el Libro blanco sobre la profesión docente y, hoy, a las diferentes propuestas de MIR educativo.

"De entrada, el término MIR habría que adaptarlo a la nomenclatura docente, porque existen grandes diferencias con el sector sanitario", apunta. En ANPE, consideran que consiste en "definir cómo va a ser la futura formación inicial de los docentes, su preparación específica y los requisitos para la habilitación para el acceso a la docencia", por lo que ven "necesario" abordar en su conjunto la situación del profesorado y su futuro profesional mediante un nuevo diseño de la profesión docente, en un doble aspecto:

"Hay que regular una ley de la profesión docente y, por otro lado, elaborar un Estatuto del Profesorado, que definan cómo atraer a los mejores profesores a las aulas, cómo formarlos y cómo regular una carrera profesional que haga atractivo y motivador el desempeño de su función", explica Férnandez. Y añade que "la habilitación para la docencia" es la finalidad del llamado MIR, pero no de modo parcial, "sino que hay que incardinarlo en el acceso, el ingreso y el diseño de una carrera profesional".

Paraguas del "pseudoprogresismo"

Desde ANPE advierten que, si algún día esta propuesta llegara a buen término, "en ningún caso" afectaría a los derechos profesionales de los están dentro del sistema educativo como los interinos. "Nada tiene ello que ver con la precariedad laboral y otras descalificaciones que se están oyendo lanzadas por parte de quienes, parapetados bajo el paraguas de un rancio pseudoprogresismo, son los mayores inmovilistas, porque nunca quieren que haya cambios para mejorar nuestro sistema educativo", reprocha. Y hace un llamamiento a los políticos a no generar "confusión".

Así, el intento de Ciudadanos de rescatar el debate del MIR educativo entre las quince "cuestiones fundamentales" que abordaba el malogrado borrador del acuerdo estatal por la educación para poder discutirlo en el Congreso de los Diputados de cara implementarlo a partir del próximo curso solo ha sido secundado este martes en el Pleno por UPN y el Partido Popular. Eso sí, afeándole primero que Cs haya añadido "una condecoración más a su lista" cuando, según los populares, la propuesta "surge del PP" allá por 2009.

Mientras que los partidos contrarios a esta prueba nacional han argumentado que la propuesta 'naranja' "ataca" a las competencias de las universidades y también las autonómicas, según PNV; "tiene un tufo a tener profesores low cost y a recentralización", de acuerdo al Grupo Mixto, además de "olvidar a la comunidad educativa" y "perjudicar a los interinos", según el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

"Mil millones anuales"

Desde el PSOE, que abandonó la Subcomisión para la elaboración del Pacto Educativo hace ya un par de meses, la secretaria Ejecutiva de Educación y Universidades socialista, Luz Martínez Seijo, ha reprochado a Cs que "noha hablado con ningún sindicato docente" y se ha atrevido a valorar el coste de la medida, a la que calificó de "ocurrencia", en "unos mil millones de euros anuales".

Joan Mena, diputado de En Comú Podem, explica a este diario que el llamado MIR para los profesores "obstaculiza el acceso a la función docente". "No está escrito en ningún sitio que los que tengan mejores notas son los que mejores profesores. Intentan introducir una nueva figura laboral en el marco de la función pública a través de la docencia y eso puede suponer el despido masivo de muchos interinos en todo el estado que ya están sufriendo una situación de machaque por parte del Gobierno", zanja.

La toma en consideración del MIR docente -inspirado en el que realizan los facultativos- llega en medio del desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas, con Ciudadanos y PP como únicos partidos que continúan trabajando en los temas de la Subcomisión para el Pacto Educativo. Tras más de quince meses de comparecencias de expertos y reuniones, tenían hasta finales de este mes de mayo o principios de junio para consensuar un documento que sirviera de base para una nueva ley que sustituya a la Lomce. Otra misión educativa abortada.