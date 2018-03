Las aspiraciones de Albert Rivera para tejer una red partidos europeos con un proyecto común contando con el PD de Renzi se han visto tocadas cuatro meses después de su visita al ex primer ministro en Roma. Rivera veía en el político italiano un "aliado" para el futuro de Europa y para contener el auge de los "nacionalismos y populismos", pero la victoria del Movimiento 5 Stelle y la dimisón de Renzi como líder del Partido Democrático han trastocado la idea de liderar los cambios del continente a cuatro bandas -junto con Francia y Alemania- y no solo participar del eje Macron-Merkel.

Pero en el estudio de la ciencia política cualquier situación que incite al caos o a la ingobernabilidad se le atribuye un modo de hacer "a la italiana", por lo que la caída de Renzi en favor de Luigi Di Maio -la cara moderada el M5S, aunque detrás siga dirigiendo la función el cómico Beppe Grillo-, podría considerarse como otro ejemplo más del particular escenario político de Italia.

Al menos así lo considera Óscar G. Luengo, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Granada, que cree que la caída de Renzi no tiene por qué tener un impacto en la hoja de ruta de Ciudadanos con respecto a los nuevos líderes europeos. "La lacra de Ciudadanos es que había sido un partido de corte autonómico y, de repente, se ve desbordado por las previsiones, por lo que quizá se quiere acercar más a esa hornada de nuevos líderes europeos con un perfil bastante diferente al tradicional", opina. Y añade que, desde los buenos resultados de Cataluña, en la formación naranja existe la percepción de que pueden llegar a tocar Gobierno y la "visibilización en el exterior" es parte de su estrategia.

De hecho, tras el batacazo de Renzi, el dirigente de Cs retomará su 'gira europea' este miércoles para mantener reuniones con altos funcionarios españoles en las instituciones europeas y encontrarse con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. "No hay ninguna compatibilidad posible con el M5S y los postulados que ha defendido. Recordemos que en la campaña electoral junto a la Liga han defendido posiciones anti-euro, así que no veo posibilidad de acuerdo político", adelanta Rivera, que ha reconocido su "preocupación" por el auge del M5S y la Liga en Italia.

La lectura que el líder de Cs sobre los comicios italianos apunta a "un fin de ciclo" en países muy parecidos "en términos de población y económicos". "Los cambios en Europa están llegando, pero en España tenemos que tomar la decisión de si queremos que esos cambios lleguen por la vía del populismo, como ha ocurrido en Italia, o si llegan por el liberalismo vía Macron. El bipartidismo que conocimos en el siglo XX tiene los días contados en peso y votos en el siglo XXI", considera Rivera.

Salvador Llaudes, investigador del Real Instituto Elcano, considera que la lógica estratégica de Cs está clara: "Buscar opciones moderadas de centro reformista, ya tiendan más a la izquierda o ala derecha, para poder construir un espacio común a nivel europeo". "Está bien pensado, pero cada país tiene unos retos distintos y la ciudadanía de esos países apoya a unas u otras opciones", advierte. No obstante, añade, la alianza de Macron, Rivera y Renzi es "novedosa" porque no responden a las lógicas clásicas de las familias políticas tradicionales. "Los líderes españoles, no solo Cs, deben tejer lazos en Europa para enfrentarse a los problemas comunes a los que se enfrentan muchos países".