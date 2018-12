Luis Gordillo: profesor en Deusto de día; líder de Ciudadanos en el País Vasco de noche

Luis Gordillo (Sayalonga, 1980) es el líder de Ciudadanos en el País Vasco. De momento, compagina el cargo con su plaza como profesor de Derecho en la Universidad de Deusto, en Bilbao. El partido naranja es fuerza extraparlamentaria en el Parlamento de Vitoria y sólo tiene concejales en el municipio vizcaíno de Getxo.

Gordillo asumió la dirección de Ciudadanos en la comunidad vasca a mediados de octubre con el objetivo de dar un paso hacia delante. El País Vasco es una plaza que se le resiste al partido de Rivera, que cuestiona abiertamente lo que llama "proyecto identitario" del nacionalismo. "El nacionalismo moderado no existe", afirma.

"Creo que todas las fuerzas políticas en el País Vasco, en mayor o menor medida, siempre acaban claudicando ante el proyecto nacionalista, al identitario", dice Gordillo en una entrevista con Vozpópuli. "El proyecto identitario, el nacionalismo en esencia, lo que hace es reducir todos los problemas que tiene la sociedad a un problema inventado: todos los problemas que tiene la sociedad vasca se derivan de que somos una nación y carecemos de Estado. Cuando seamos un Estado, automáticamente todos los problemas desaparecerán".

Doctor en Derecho Constitucional

Gordillo nació en un pequeño municipio malagueño de la comarca de la Axarquía. Fue a estudiar Derecho a Deusto y ya no se movió del País Vasco, donde reside desde hace 20 años. Su tesis sobre Derecho Constitucional y Europeo fue reconocida con el premio Nicolás Pérez Serrano, el más importante de los que se conceden en Derecho Constitucional. El trabajo fue publicado en inglés y español.

"Mi pasión ha sido siempre esa: el constitucionalismo, la Unión Europea, el liberalismo", explica. "El proyecto de Ciudadanos es un auténtico proyecto liberal. Desde que nació lo fui siguiendo, me fui vinculando siempre en segundo plano, hasta que llegó el momento de comprometerse un poco más y dar un paso adelante".

Mientras mantiene su plaza en la Universidad, Gordillo trabaja en ensanchar la base del partido en el País Vasco. Ciudadanos dice contar con unos 3.500 inscritos o simpatizantes en la comunidad, pero su cifra real de afiliación -los que pagan cuota- es mucho más baja, en el entorno de las 250-300 personas según los últimos datos disponibles.

"Nuestro objetivo es dar a conocer con intensidad y extender el mensaje del liberalismo progresista, que es un proyecto político que lo persigue es un país de personas libres e iguales", dice. "El nacionalismo es una forma de manipular a la sociedad. Lo único que busca el proyecto identitario es atraer gente al 'ellos y nosotros'".

"Nosotros tenemos el mismo proyecto para Euskadi que para el resto de España. Mantenemos el mismo mensaje en toda España", añade.

Gordillo señala que todas las encuestas de opinión vascas reconocen que la sociedad está cada vez más alejada de las viejas reivindicaciones del nacionalismo. Pero que al PNV, y especialmente cuando se avecinan elecciones, le gusta agitar ese árbol.

"Hace poco han intentado manipular a las federaciones deportivas para que pidan el reconocimiento internacional. Saben que no tiene recorrido y no se puede hacer, pero lo hacen para crear un poco más de frustración y derivar el debate a un tema identitario de ellos o nosotros, en lugar de estar discutiendo sobre los problemas reales de la gente", asegura.

El cupo y el concierto

Ciudadanos ha sido un partido especialmente crítico con las fórmulas del concierto económico -recaudación de impuestos por parte de las haciendas forales- y el cupo -la factura que paga el gobierno vasco por las competencias que ejerce el Estado en la comunidad-. El partido no se opone a ellas, puesto que están recogidas en la Constitución, pero sí a la utilización que se hace de estos privilegios forales en Navarra y el País Vasco.

"El cálculo del cupo es un tema oscuro, cerrado, que nadie sabe realmente cómo va. No se calcula, se negocia. Y no puede ser", explica. "Defendemos administraciones transparentes que se dediquen a administrar y no utilizar un elemento económico como identitario. Han convertido un elemento técnico en la piedra angular del poder del PNV en el País Vasco".

Gordillo asegura que el partido está experimentando un crecimiento en el País Vasco. Sostiene que Ciudadanos presentará candidaturas en las capitales de provincia y las diputaciones forales en las municipales del 26-M. Y que el objetivo es estar presentes en el mayor número de municipios posible.

"En todos los rincones del País Vasco, los ciudadanos van a tener la oportunidad de votar a Ciudadanos. Ese es nuestro objetivo y lo vamos a conseguir", dice.