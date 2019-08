La periodista Lucía Méndez acusa a Pablo Iglesias de manipular una conversación privada para su beneficio

La periodista Lucía Méndez ha aparecido para su sorpresa en las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista la mañana de este jueves. El líder morado, ha desvelado una conversación privada que tuvo con Méndez, a lo que la periodista ha respondido de manera rotunda que ha sido "utilizada" para "beneficio" de Iglesias.

Cuando faltan días para la fecha límite de presentación de propuestas para liderar el Ejecutivo y evitar así nuevas elecciones, las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE continúan estancadas. Este mismo jueves, el líder morado se ha mantenido firme en su postura de formar un gobierno de coalición y ha ignorado la nueva propuesta de Sánchez, conocida esta jornada.

Sin embargo, además de señalar que el principal responsable de sacar adelante una investidura es Sánchez y de asegurar que él se ha apartado para cumplir con las exigencias de los socialistas, ha destacado una mención que ha hecho Iglesias durante su entrevista.

El secretario general de Podemos ha desvelado una conversación privada que tuvo con la periodista de El MundoLucía Méndez, en la que ha afirmado que le dijo que ni a ella la "van a dejar dirigir un periódico" ni a él "llegar al Gobierno". "Pues entonces no hay democracia en España, Lucía", contestó el político a la periodista.

Méndez no ha tardado en reaccionar a este comentario del político morado. La periodista ha asegurado que lo que le faltaba "a estas alturas" es que un político "desvele, interprete a su manera y utilice una conversación" privada "en su beneficio". "No estoy dispuesta a alimentar el morbo. Con relación a Pablo Iglesias, ya sé lo que debo hacer en el futuro", ha concluido en un mensaje en Twitter.

Lo que me faltaba a estas alturas es que un político desvele, interprete a su manera y utilice una conversación conmigo en su beneficio. Hablo con todos los políticos y no estoy dispuesta a alimentar el morbo. Con relación a Pablo Iglesias, ya sé lo que debo hacer en el futuro.

No obstante, el mensaje de Méndez no ha sido ignorado por el líder de Podemos. Minutos después de que la periodista haya compartido su indignación por las declaraciones de Iglesias, que algunos catalogan de "despropósito", Iglesias ha querido disculparse.

"Lo siento Lucía", ha comenzado Iglesias. "No pensé que fuera una conversación secreta. Había mucha gente delante", ha continuado.

Lo siento Lucía. No pensé que fuera una conversación secreta. Había mucha gente delante. No he dejado de dar vueltas a lo que me dijiste. Pero te pido disculpas si te ha sentado mal que lo haya contado. Un abrazo