López Madrid se desvincula de las anotaciones de la agenda Granados: “JLM está puesto a capón”

El consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP en el Congreso de los Diputados, donde se ha desvinculado de las anotaciones de la agenda del exdirigente del PP Francisco Granados que le vinculan con el 'caso Púnica'. En sus páginas aparecen entregas de dinero vinculadas a las iniciales "JM" y "JLM". El empresario ha negado que sea él la persona a la que se refieren esos apuntes. “JLM está puesto a capón”, ha llegado a decir en respuesta a las preguntas de los parlamentarios.

“Eso responde a unas anotaciones de un señor sobre una agenda que no es mía. El vínculo se establece sobre unas iniciales que no coinciden. Yo no puedo ser JM y JLM al mismo tiempo. Yo evidentemente no puedo ser. Si ve la agenda, verá usted que la primera pone JM y JLM está puesta a capón. No sé a qué personas se refiere, pero no se puede referir a mí. ¿La Guardia Civil no opina lo mismo? Pues entiendo que alguien tendrá que dar una explicación”, ha dicho.

Desconoce el 'pen drive' de Gutiérrez

El diputado de Bildu Oskar Matute le ha recordado que esas iniciales y esas entregas de dinero (1,6 millones) aparecen también en el pen drive que le fue incautado al exgerente del PP de Madrid y presunto muñidor de la financiación irregular del partido, Beltrán Gutiérrez. López Madrid ha contestado que desconoce el contenido de ese pen drive porque nunca se lo han exhibido.

Ha explicado que su única vinculación en el trama de corrupción Púnica son esas iniciales y unas facturas aportadas por el socio de Granados, David Marjaliza. López Madrid ha admitido haber mantenido negocios con este empresario, pero ha añadido que le da a esas facturas un sentido que, a su juicio, no se corresponde con la realidad. Además, ha afirmado haber presentado numerosa documentación en sede judicial para defender su inocencia. Ha argumentado incluso que "si se hacen las sumas y las restas" de esa relación comercial con Marjaliza, resulta que ha perdido dinero.

Imputado en varios casos de corrupción relacionados con el PP, López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir desde hace una década, ha insistido durante toda su comparecencia en que no tenía “responsabilidades ejecutivas” en la empresa de la que su suegro, Juan Miguel Villar Mir, es el máximo responsable.

Solo un grupo de WhatsApp

Este empresario ha rechazado contestar a las preguntas que le ha formulado el representante de Podemos acerca de su relación con los reyes de España, que quedó acreditada con la publicación en Eldiario.es de un mensaje de móvil en el que la reina Letizia le mostraba su apoyo tras ser imputado en la investigación de las 'tarjetas black'.

En otro momento de su declaración, ha negado estar en ningún grupo de WhatsApp salvo el de su familia. Lo ha dicho para aclarar que nunca ha compartido un grupo de esta red de mensajería con Granados. Preguntado acerca de si se arrepiente de haber mantenido relación con el PP en el pasado, tan sólo ha concedido un arrepentimiento por entrar en Caja Madrid. "En la vida volvería a entrar", ha dicho.

No obstante, sobre su relación con Granados, ha afirmado que le conoció cuando estaba en banca de inversión, pero cuando estaba en política apenas tuvo contacto. Asimismo, con el expresidente de la Comunidad de Madrid y cabecilla de la trama Lezo, Ignacio González, también ha reducido su contacto al final de su mandato. Sobre el tren de Móstoles a Navalcarnero, una de las ramas de esta investigación, ha negado que la adjudicación de la obra a OHL fuese por una comisión, sino porque su empresa fue la que obtuvo "la mejor puntuación".