Salvadó buscando consejera de Educación: "A la que tenga las tetas más gordas se lo das"

“A la que tenga las tetas más gordas se lo das y ya está”. En pleno movimiento reivindicativo para conseguir igualdad de derechos entre mujeres y hombres y para erradicar el machismo, este mensaje ha sido desvelado en una conversación en la que el exsecretario de Hacienda de ERC, Lluís Salvadó, habría sido partícipe y habría dicho tal comentario al alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós (ERC).

Antena 3 ha sacado a la luz una serie de mensajes entre Salvadó y Caparrós en los que se buscaba una mujer para ocupar el cargo de consejera de Educación. Ambos interlocutores hacen referencia a la mujer del expresident, Carles Puigdemont, pero lo hacen de la forma más despectiva: “¿La mujer de Puigdemont no es rumana? Supongo que ella sí que accederá”, dice la otra persona a la vez que ríe. Salvadó no se queda callado ante tal comentario: “Están buscando una rumana, vía la mujer de Puigdemont, o una brasileña, que son resultonas”, señala.

Sin embargo, la conversación no queda ahí, el exsecretario de Hacienda y su ‘compañero’ aseveran que las mujeres no cuadran en puestos de responsabilidad. El otro miembro de la conversación afirma que “encontrar mujeres es misión imposible”. “Es más fácil inaugurar un auditorio que encontrar mujeres”, continúa.

Ahí es donde Salvadó lanza su propuesta: “Pues mira, a la que tenga las tetas más gordas se lo das y ya está”.

ERC lo ha desmentido en un primer instante, a pesar de que tanto Lluís Salvadó como Caparrós han reconocido los hechos. Salvadó ha reconocido a través de sus redes sociales que la conversación es cierta, y la ha catalogado de “en absoluto apropiada”. Aunque ha pedido disculpas por ello, ha asegurado que es ya la “enésima conversación con familiares y amigos” que filtran y que presentará “una denuncia para proteger la intimidad de terceras personas”. Caparrós, por su parte, ha admitido el tono "inadecuado" de la conversación, aunque estudia tomar medidas legales ante esta "injerencia" en su intimidad.

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6