Llarena advierte de que las discrepancias alemanas pueden "afectar a la estructura política de la UE"

El juez que investiga el 'procés' Pablo Llarena y los magistrados de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro Servet consideran que la falta de colaboración de Alemania y Bélgica podría afectar a la unidad de la Unión Europea, según un auto de 21 de mayo, en el que el instructor denegaba la libertad de los diputados nacionalistas Jordi Turull y Josep Rull para que puedan integrarse en el Govern de Quim Torra.

El magistrado, que hace suyas las conclusiones de los magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo, recuerda que en Alemania, Bélgica, Suiza y Escocia los fugados siguen en libertad: "A pesar de ser reclamados por autoridades judiciales españolas por delitos muy graves, que incluso podrían afectar, en caso de que los procesados alcanzaran sus objetivos, a la propia estructura política y a los valores de la Unión".

En la resolución de 21 de mayo Llarena, repite de forma textual las conclusiones de un auto de la Sala de Apelaciones del Supremo, de 17 de mayo, que advertía sobre las consecuencias de los problemas que están sufriendo las órdenes de detención de Carles Puigdemont en Alemania, pero también del resto de fugados en los diferentes países europeos.

Evidentes dificultades

"Ha de reconocerse que, en el caso, son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la Unión (con independencia de la situación de quienes lo han hecho en otros países fuera de ella)", apuntaba en concreto la Sala y repite Llarena en su auto, en el que destaca que mantiene "la confianza que merecen los sistemas de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea".

Asimismo, tanto los magistrados de la Sala de Apelaciones como el propio Llarena en su auto del 21 de mayo recuerdan que las órdenes de detención y entrega no tienen por finalidad enjuiciar la actuación de las autoridades judiciales de otro socio: "Sino que pretenden aumentar la agilidad de la colaboración basándose en un reconocimiento de las resoluciones judiciales que tiene su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza recíproca", resaltan los magistrados, que lamentan la actitud de las autoridades europeas.

Precisamente, el 17 de mayo Mariano Rajoy no asistió a la reunión colebrada en Sofía (Bulgaria) entre los líderes de los veintiocho países de la UE, con excepción de España, con los mandatarios de Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia, Albania y Kosovo, los seis países balcánicos que aún no pertenecen a la Unión.

Independencia de Kosovo

Rajoy no asistió al encuentro para no coincidir con el representante de Kosovo, exprovincia serbia cuya independencia España no reconoce. Rumanía, Grecia, Eslovaquia, Chipre y la propia Serbia tampoco reconocen a Kosovo, que se independizó de Serbia en febrero de 2008.

Sin embargo, dos días antes, el 15 de mayo, Rajoy, viajó a Sofía para reunirse esta tarde con su homólogo de Bulgaria y presidente de turno de la UE, Boiko Borisov, a quien trasladó su negativa a participar en la cumbre UE-Balcanes debido a la presencia de Kosovo.

La decisión de Rajoy de ausentarse de la cumbre de la UE y de los países balcánicos ha contado con el apoyo de sectores nacionalistas de Serbia. El propio Parlamento de Belgrado tiene en su exterior una pancarta que dice, en español: "España, Kosovo, Unión Europea, No pasarán". En referencia a su convencimiento de que España no permitirá el ingreso de Kosovo en la Unión Europea.

Sin embargo, los líderes de la UE, reunidos en Sofía, y con la Audiencia de Mariano Rajoy, subrayaron su compromiso a favor de una perspectiva europea para los Balcanes occidentales y declararon que esa integración es una "prioridad superior", aunque no prometieron fechas concretas para la entrada de alguno de esos países en el club comunitario.

"La Unión Europea (UE) es y seguirá siendo el socio más fiable para todos los Balcanes occidentales. No veo otro futuro para los Balcanes occidentales que formar parte de la UE", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en contraposición a los intereses del Gobierno de Rajoy.

"No existe otra alternativa. No existe plan B. Los Balcanes occidentales son parte integral de la UE. Y ellos pertenecen a nuestra comunidad", agregó Tusk tras la cumbre.