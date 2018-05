Llarena comunica a la exdiputada catalana Barrufet su procesamiento por desobediencia

La exmiembro de la Mesa del Parlament, Ramona Barrufet, ha declarado este lunes por videoconferencia en los juzgados de Lleida por la causa del proceso independentista, por la que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le ha comunicado su procesamiento por un delito de desobediencia.

Barrufet había estado citada en el Tribunal Supremo pero no había comparecido alegando enfermedad y lo ha hecho este lunes por videoconferencia desde el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, donde ha llegado acompañada por el portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Lleida, Toni Postius; la exdiputada de JxSí Violant Cervera; el alcalde de Les Borges Blanques, Enric Mir, y su abogado, Javier Melero.

En declaraciones a los medios al salir del juzgado, ha pedido no olvidar a los políticos del proceso independentistas "que están en prisión injustamente o en el exilio", de los que ha dicho que son sus compañeros y amigos.

"Agradezco muchísimo a los medios que nos estáis dando voz en este procedimiento y sobretodo pido que nos ayudéis a que no caigan en el olvido mis compañeros, mis amigos que están en prisión injustamente o que están en el exilio, porque todo esto no tiene mucho sentido y será gracias a vosotros como no caerán en el olvido", ha reclamado.

Barrufet ha explicado que el juez le ha comunicado formalmente que está procesada por un delito de desobediencia y que ella se ha remitido a las declaraciones que hizo el 9 de noviembre.

"El juez me ha comunicado que estoy acusada de desobediencia y yo tenía derecho a hacer una declaración, pero en realidad no he declarado del todo. Le he dicho que me remitía a lo que yo había declarado ante él el 9 de noviembre y a los escritos y a la documentación que había presentado mi defensa y que por lo demás me acogía a mi derecho a no declarar", ha relatado.

"Como habrá un juicio oral, ya hablaremos y nos defenderemos como nos tengamos que defender, nuestros abogados nos defenderán como tengan que hacerlo que lo están haciendo muy bien", ha agregado.

Su letrado ha apuntado que al juez le queda pendiente hacer las requisitorias a las personas que no están a su disposición, abrir una pieza separada para todas estas personas, ordenar la continuación de la tramitación del sumario para las personas procesadas que están en España y, a partir de ahí, la Sala Segunda del Tribunal Supremo señalará fechas del juicio oral.

Sobre la posible fecha de juicio, Javier Melero ha dicho: "Parece increíble, parecía imposible pero probablemente en octubre o noviembre empezaremos".