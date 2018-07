Lío en las primarias de Cs Andalucía: una candidatura crítica desafía a Marín y pone en jaque a Imbroda

Varios sectores de la militancia de Ciudadanos en Andalucía críticos con la gestión de su líder Juan Marín están pidiendo concentrar el voto en una candidata a las primarias prácticamente desconocida: Elena Bago Sotillo. El movimiento trata de aislar a Marín, que es el favorito a ganar las primarias a la candidatura del partido naranja a la presidencia de la Junta de Andalucía. Las votaciones se celebran entre el sábado y el domingo. El voto es electrónico en Ciudadanos.

Los críticos no sólo quieren evitar un paseo de Marín –dan por hecho que es imposible derrotarle-, sino que también aspiran a dar un golpe de efecto frente al aparato apoyando en bloque a un candidato diferente a Javier Imbroda. El ex seleccionador nacional de baloncesto, flamante fichaje de Ciudadanos, aspira a encabezar la lista por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas. Tal y como informó Vozpópuli hace más de un mes, Susana Díaz tiene intención de adelantar la cita con las urnas a otoño.

No habrá duelo Marín-Salvador

Ciudadanos precipitó las primarias andaluzas hace sólo unos días y condensó todo el proceso –convocatoria, campaña y votaciones- en menos de una semana, entre el pasado lunes y este domingo. El partido argumentó que tanta prisa era para responder al posible adelanto de Díaz. Pero en el fondo trataba de evitar un enfrentamiento orgánico de consecuencias imprevisibles entre Marín y el diputado nacional por Granada Luis Salvador. Finalmente, Salvador anunció que no iría a las primarias. Además de Marín, otros 13 militantes de Ciudadanos en Andalucía presentaron su candidatura como aspirantes a la presidencia de la Junta. Todos desconocidos. Un total de 5.697 afiliados tienen derecho a participar en las votaciones, que se abren este sábado a las ocho de la tarde y se cierran 24 horas después.

Marín tenía en principio el camino despejado. Pero en estos días, diversos sectores críticos con su liderazgo se están moviendo para concentrar el voto en una única candidatura, concretamente la que encabeza Elena Bago Sotillo desde Huelva. Ella asegura a Vozpópuli que no pertenece a ningún movimiento crítico o familia y que concurre a las primarias de manera independiente.

Otra cosa es los apoyos que está encontrando por el camino. Según ha sabido este diario, se han producido reuniones en varias provincias alentando la opción de Bago. Ningún afiliado puede entrar a esos encuentros con su teléfono móvil para evitar filtraciones. A nivel orgánico, dos de las personas en el punto de mira de este grupo son Manuel Buzón, secretario de Organización del partido en Andalucía; y Elena Sumariva, secretaria de Acción Institucional. A nivel político, están en desacuerdo con el apoyo que se ha dado al PSOE en estos cuatro años de legislatura. Díaz ha gobernado gracias a un pacto de investidura con Ciudadanos.

"Marín hizo lo que tenía que hacer, que era darle el apoyo a Díaz", reconoce Bago. "Aquella campaña la hicimos 13 personas en Huelva. Ciudadanos ha cambiado mucho y necesita ahora un nuevo proyecto. Tenemos que mirar al futuro y salir a ganar", añade.

Una alternativa a Imbroda

¿Qué opciones tiene? De derrotar a Marín casi ninguna, dicen quienes mejor conocen el partido. Todo el aparato está al servicio de Marín. Y Bago Sotillo, de 45 años y afiliada desde los inicios de Ciudadanos en Andalucía, es un perfil prácticamente desconocido. En la presentación de su candidatura que figura en la intranet para afiliados destaca que fue compromisaria por Andalucía en la Asamblea General de febrero del 2017.

Ella asegura que la militancia la conoce de aquel proceso, al que concurrió al margen de las listas oficiales y consiguió representación con un caudal de votos significativo y una campaña basada en el boca a boca y el Whatsapp. Bago dice que su electorado es el mismo y que por ahí está encontrando los apoyos. Otras personas dudan de la capacidad de su candidatura. “En Huelva no tiene apoyos y no es conocida por prácticamente nadie”, dice una persona que conoce el funcionamiento de Ciudadanos en esta comunidad. “Pero es una respuesta de mucha gente a la que no le gusta Juan Marín”.

El reto es demostrar que Marín, portavoz y líder de Ciudadanos en Andalucía, tiene oposición interna. Pero el desafío que estos críticos quieren lanzar al aparato afecta también a Javier Imbroda, última incorporación de Ciudadanos para las autonómicas andaluzas. El grupo está favoreciendo el apoyo a Emilio Utrabo en lugar de a Imbroda como cabeza de lista por Málaga. Las primarias de Ciudadanos, tal ya como establecen los Estatutos del partido, sirven también para elegir a los cabezas de lista de aquellas provincias con más de 400 afiliados. En el caso de Andalucía, la elección afecta a Sevilla, Almería, Málaga, Granada, Cádiz y Córdoba.

Imbroda, que es independiente, parte como favorito en el proceso. Pero Utrabo, granadino de 70 años, maestro y periodista jubilado, aglutina en torno a su candidatura al sector crítico del partido que se siente minusvalorado por el hecho de que desde el aparato se haya apostado por un candidato ajeno a la militancia.