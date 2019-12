Imputan a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, por adjudicar contratos 'a dedo' a un amigo

La portavoz del Grupo Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados,Laura Borràs, ha sido imputada por la adjudicación irregular de contratos a favor de su amigo informático, Isaías Herrero. El Tribunal Supremo considera que la diputada catalana podría haber cometido delitos deprevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La Sala Segunda del Alto Tribunal ha abierto este martes un procedimiento penal a la diputada de JxCat para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs abusó presuntamente de su condición de directora del ILC entre 2013 y 2017 para otorgar todos los contratos de programación informática que tendrían un importe total de unos 260.000, a su amigo Isaías Herrero.

Según la investigación dirigida por la jueza instructora en Barcelona, Silvia López Mejía, Borràs "fraccionó ilegalmente" los contratos de programación informática del portal del ILC a favor de su amigo.

Dio supuestamente una "falsa apariencia" de transparencia al procedimiento mediante presupuestos "simulados"

Además, dio una "falsa apariencia" de transparencia al procedimiento de contratación mediante la incorporación a cada contrato de otros tres presupuestos "simulados" utilizando a personas y entidades "comparsas" y el abono de facturas por conceptos "inventados" que Borràs y Herrero iban ajustando en cuanto a sus importes.

Delitos de prevaricación, fraude y malversación

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental".

La Fiscalía pidió el pasado día 3 al Supremo, tal y como contó 'Vozpópuli', que abriese una investigación a Borrás por supuestas irregularidades en contratos cuando la actual diputada en el Congreso por JxCat dirigía el Instituto de las Letras Catalanas. Dichas adjudicaciones se habrían presuntamente concedido a un amigo personal.

Para el Ministerio Fiscal, existen "claros y contundentes indicios de simulación documental continuada" por parte de Borràs y de su entonces colaborador "a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad" al proceso de adjudicación contractual, "encubriendo" la decisión de adjudicarle todos los contratos y "enmascarando" su fraccionamiento "ilegal".

"No me he embolsado ni un céntimo"

La propia Borràs aseguró el pasado día 5 en una entrevista con la Cadena SER que no se había llevado "ni un céntimo". "Yo sé lo que he hecho, y no me he embolsado ni un céntimo de dinero público como se quiere hacer ver.

"Las personas que han trabajado conmigo han trabajado con honestidad, han hecho el trabajo bien hecho", apuntó.