Quiénes son los Laócratas, el partido que se ha querellado contra Ábalos

Un nuevo protagonista se ha destapado a consecuencia de las últimas noticias derivadas del 'Delcygate'. Se trata del partido Laócrata, que el pasado 6 de febrero presentó una querella contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a raíz de la reunión que mantuvo en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y que ya ha pasado el primer corte en el Tribunal Supremo, lo que que da derecho a que la analice un juez en concreto, en este caso José Manuel Marchena. La noticia, adelantada por Vozpópuli, ha puesto en el mapa a esta formación, de la que poco se sabía hasta ahora.

En su página web, este partido político de reciente creación se define como "Laocrático", un término que explica basándose en cuatro principios: la libertad política colectiva, la división e independencia de poderes, la libertad de prensa y la representación política y el sistema electoral.

"Significa que el poder está en el pueblo, es decir, en todos, y no en algunos ni en otros. Por ello la definimos como un nuevo paradigma del que se ha servir la política para crear nuevas vías de actuación, la garantía de la libertad de los ciudadanos y que nunca pueda ser arrebatada por nadie", añade .

"Hemos decidido organizarnos para asumir la responsabilidad histórica que nos corresponde con nosotros mismos hacia un mundo libre y en equilibro", explican acerca de los motivos que llevaron a fundar el partido. Para lograrlo, aseguran que "todos nuestros candidatos serán elegidos de entre los ciudadanos y por los ciudadanos que compartan los fines laocráticos mediante un sistema mayoritario a doble vuelta".

Un 'ex' del PSOE, entre los fundadores

La junta de Gobierno está formada por seis personas. Sergio Cebolla, su líder, que rehuye de ese término al denominarse como "principal", fue secretario de Dinamización de Agrupación del PSOE de Sevilla, e incluso llegó a anunciar su intención de presentarse a las primarias del partido para intentar ser cabeza de cartel en las elecciones generales de 2015. Algo que no consiguió al no alcanzar los avales necesarios, por lo Pedro Sánchez fue proclamado secretario general sin necesidad de convocar la consulta.

Tras salir del PSOE, Cebolla fundó el Partido Laócrata. "Uno de los problemas de este país son las buscadas posturas ideologizadas y enfrentadas, [si no piensas como yo, eres un fascista o un populista]. Conmigo no cuenten. Sencillismo y sentido común. Laócratas", afirmaba hace unos días en su cuenta de Twitter. De momento, no ostentan ningún cargo a nivel estatal, aunque su objetivo es finalmente "hacer posible la representación política en España".

Además de Cebolla, hay cinco miembros más en la formación: Loren Lorca ostenta el cargo de delegada de Organización y Administración, Narayan Oramás ejerce de delegado de Acción Sindical y del Partido Laócrata en las Islas Canarias, Oswaldo Hernández es delegado de Coordinación de Redes Sociales, Mónica Casanova de Igualdad y Asuntos Sociales y Daniel Vázquez se encarga de la Coordinación de Eventos.