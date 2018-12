Un exlíder del Ku Klux Klan felicita a Vox por los resultados en Andalucía

La formación liderada por Santiago Abascal continúa con sus intentos de que no se la catalogue como extrema derecha. Sin embargo, las congratulaciones que está recibiendo vienen de personas que no ayudan a esta labor. No solo la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha dado sus "cálidas felicitaciones" a sus "amigos" de Vox, este martes, un exlíder del Ku Klux Klan también ha mostrado gran alegría tras los resultados del partido en Andalucía.

"Vox ha triunfado en Andalucía!", comienza el mensaje del radical David Duke. Destaca que han ganado "12 escaños" y con ello "el final del régimen socialista". "España Viva, hace historia y muestra que el cambio es posible. La Reconquista empieza en Andalucía y se expanderá por el resto de España", continúa su mensaje, traducido de un tweet dado por la propia formación.

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspañahttps://t.co/qF4R2PA5e3