Kosovo "no reconocerá nunca la independencia de Cataluña"

El primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, ha querido dejar claro que su estado "nunca reconocerá una la independencia de Cataluña".

En una entrevista a El País, el mandatario del estado que proclamó su independencia en 2008 ha explicado que "Kosovo y Cataluña no tienen nada en común, y establecer cualquier analogía es un sinsentido. Kosovo nació de la desintegración de la Federación Yugoslava, en un proceso sangriento de todos contra todos. No es el caso de España, donde se respetan los derechos civiles y políticos. No se puede comparar la represión bajo el régimen de Milosevic con el Estado de derecho español; hacerlo resulta incluso ofensivo. Y no se trata de obviar los parecidos, es que no existen".

Haradinaj, que ha lamentado el veto del presidente español, Mariano Rajoy,al ingreso de Kosovo en la UE, ha reconocido que las referencias de los secesionistas catalanes al “modelo Kosovo” no le ayudan pero ha insistido en que “no hay ninguna analogía posible entre Kosovo y Cataluña. Establecer ese parecido equivaldría a desconocer la historia o a interpretarla mal. España es una democracia avanzada. Nuestro caso deriva de la disolución, a través de trágicas guerras, de la antigua Yugoslavia, en los noventa [en Kosovo, en 1998-1999]. Hay una diferencia abismal: nosotros luchábamos por la democracia, pero sobre todo por los derechos humanos. No es el caso de Cataluña”.