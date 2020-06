Así se han elegido los 'sabios' para la reconstrucción: las 'kellys' de Benidorm, sí; el presidente de Iberia, no

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso ya ha seleccionado los comparecientes 'estrella' que aportarán sus testimonios en el Plenario y, por otro lado, en los distintos grupos de trabajo: Sanidad y Salud Pública; Reactivación Económica; Políticas Sociales y Sistema de Cuidados y Unión Europea.

Las cuatro áreas que coinciden con las que Pedro Sánchez quiso crear al albur de los fallidos nuevos Pactos de La Moncloa. En la división específica para reactivar la Economía aparecen representantes de diversos sectores, muchos de ellos pertenecientes a sindicatos y otras asociaciones, pero escasean los nombres de los referentes empresariales del país. Ni rastro de los apellidos que manejan los tres pilares de la economía española: turismo, inmobiliario y automoción.

Tal y como ha podido saber Vozpópuli, entre los comparecientes seleccionados por la Comisión de Reconstrucción para acudir ese grupo de trabajo aparecen las 'kellys' de Benidorm, pero no están los gestores de las grandes cadenas hoteleras, como Carmen Riu (Riu Hotels & Resorts), Gabriel Escarrer (Meliá) y Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló).

Los nombres de los grandes empresarios del sector turístico, automovilístico y bancario brillan por su ausencia

Está la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Joan Molas, jefe de la Mesa de Turismo, pero los grandes empresarios brillan por su ausencia. Tampoco hay presidentes de aerolíneas. Ni siquiera el de la compañía Iberia. Abundan nombres poco conocidos.

No hay pesos pesados de la banca como Ana Botín (Santander) y José Ignacio Goirigolzarri (Bankia). De BBVA acudirá como compareciente Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research.

El objetivo del órgano creado a finales de abrila petición de PSOE y Unidas Podemos es que los grupos parlamentarios recaben de esas comparecencias la información necesaria para alcanzar un gran acuerdo parlamentario con medidas que sirvan para paliar los efectos de una pandemia que ha dejado a España sumida en una crisis sin precedentes. Como su propio nombre indica: "reconstruir" un país.

Conclusiones 'exprés' a finales de junio

Consensuar las listas de comparecientes entre los grupos parlamentarios no ha sido tarea fácil. En un principio, la suma de propuestas de todos ellos superaba las 300. Pero la metodología y el ritmo de trabajo obligaron a meter la tijera. No sin la correspondiente bronca previa.

Los promotores de la Comisión, esto es, las fuerzas que forman la coalición de Gobierno, querían un plan cuanto antes. La oposición rechazó la celeridad, pero finalmente quedó estipulado que los diputados tendrían que elevar sus conclusiones al Pleno a finales de junio.

Todos se comprometieron a recortar candidatos y la selección de las listas finales se llevó a cabo por voto ponderado, es decir, dependiendo del peso que cada grupo tiene en la Cámara. Fuentes de la comisión explican que hay comparecientes de todo tipo, pero la mayoría de izquierdas ha pesado más a la hora de determinar los perfiles que subirán a la palestra.

La mayoría de izquierdas ha pesado más a la hora de determinar los perfiles que subirán a la palestra

Las mismas fuentes indican que organizar un calendario para que acudan unos y otros antes de que termine el mes está suponiendo a la Comisión un quebradero de cabeza. En un principio, la Comisión de Reconstrucción general cuenta con 41 nombres. Sin embargo, algunos de ellos podrían pasar a formar parte de las listas de los distintos grupos de trabajo por incompatibilidad de agendas y falta de tiempo.

Al de Economía van profesoras vinculadas a distintas universidades; la directora de Teatro Pilar Almansa, economistas como Juan Ramón Rallo; la también economista, feminista y activista Carmen Castro y Mercè Girona, fundadora de un centro de Ecología.

Otro de los comparecientes será el presidente del Departamento de Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Habrá un representante de la fundación COTEC, otro de Grupo Español de Crecimiento Verde y otro de la organización ECODES.

El presidente de la Plataforma multisectorial de lucha contra la morosidad y vicepresidente y portavoz de la plataforma PYMES y el del presidente de Cooperativas Mondragón también aparece en el listado al que ha tenido acceso este diario.

15 minutos para responder la batería de preguntas de todos los grupos

En el grupo de trabajo de Sanidad se ha seleccionado a profesionales de la Medicina, Enfermería y Farmacia, además de profesores y ex altos cargos de algunas consejerías de Sanidad.

En la división de la UE han llamado a los eurodiputados Iratxe García (PSOE); Jorge Buxadé (Vox) y Luis Garicano (Ciudadanos), entre otros. También están convocados los ex ministros Josep Borrell -como Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad- y Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo de Competencia 2010-2014.

Según fuentes parlamentarios, otro de los escollos que hay, aparte de la desconfianza reinante entre los grupos, es el tiempo del que disponen los comparecientes para exponer sus argumentos. Su intervención inicial tiene un máximo de 10 minutos. Después se abre un turno para que los portavoces de los distintos grupos y fuerzas políticas haga su batería de preguntas durante tres minutos cada uno.

Sin embargo, el invitado tiene un límite de 15 minutos en total para contestar a todas las cuestiones que se han planteado en la sala por parte de todos los presentes. Cabe recordar que, al no tratarse de una comisión de investigación, nadie está obligado a acudir. Y algunos de los que asisten optan por no responder a lo que se les pregunta. Bien porque no les da tiempo o bien porque prefieren no hacerlo.