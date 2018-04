JxCat utiliza la candidatura de Sànchez para investir a Puigdemont

Este lunes sale oficialmente la resolución que nombra a Jordi Sànchez como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Pero Junts per Catalunya no da su brazo a torcer. "El presidente Puigdemont siempre ha sido el candidato de JuntsxCat", ha insistido la portavoz del partido, Elsa Artadi, a la vez que ha reiterado que "todas las acciones" que hacen "van en dirección a investir" a Puigdemont.

En este sentido, Artadi ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio que están "modificando la ley de la presidencia y analizando" si pueden "hacer el mismo recorrido que hemos hecho con Sànchez" para lograr la investidura del 'expresident'.

La portavoz ha insistido en la importancia de "aprovechar las medidas cautelares de la ONU respecto Sànchez, porque sino no las podríamos volver a pedir con el presidente Puigdemont".

