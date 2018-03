JxCat promoverá una querella criminal contra el juez Llarena si no libera a Sànchez

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha anunciado este martes que su grupo parlamentario promoverá una "querella criminal" contra el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena si no deja en libertad a Jordi Sànchez o no le permite acudir al pleno de investidura del próximo lunes.

El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ha pedido esta mañana al TS y al Tribunal Constitucional que le dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente".

En sendos escritos, a los que ha tenido acceso Efe, la defensa de Sànchez solicita al juez Llarena que le deje en libertad o que le permita "acudir personalmente al debate de investidura" para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes.

En rueda de prensa en el Parlament, Pujol ha anunciado la "intención de JxCat de promover una querella criminal contra Llarena por prevaricación si no resuelve favorablemente la petición de libertad de Sànchez".

"Sería un hecho gravísimo, absolutamente inoportuno y que traicionaría la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Los jueces han de ser jueces, han de ser justos y no pueden decidir el futuro político de los países bloqueando investiduras", ha señalado el dirigente de la formación liderada por Carles Puigdemont.