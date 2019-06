JxCat mantiene su 'no' a Sánchez y reta a Felipe VI: "Los catalanes no tenemos Rey"

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados, Laura Borrás, aseguró hoy que su formación sólo se moverá del 'no' a la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE acepta negociar el derecho de autodeterminación de Cataluña y desveló lo que le dijo a Felipe VI al inicio de la reunión en La Zarzuela: "Los catalanes no tenemos Rey".

Borrás entregó al monarca una carta personal de Jordi Sànchez, quien pidió al Supremo que le autorizase a ir a las consultas con Felipe VI, así como un mensaje que Carles Puigdemont le trasladó ayer por teléfono: “Me gustaba más como príncipe de Girona que como rey de España”.

La reunión en La Zarzuela se alargó más de lo esperado y la portavoz de JxCat explicó que no había sido de cortesía, pues iba en representación de los "presos políticos" al no querer ser "cómplices" del Tribunal Supremo.

Le he mirado a los ojos al monarca español para decirle lo que, tal vez, nunca le habían dicho o no habían escuchado de los labios de una mujer catalana"

"He ido para ser su voz, ser altavoz de las voces que pretenden silenciar en la cárcel. Le he expuesto que iba como votante del 1-O, que ha entrado en política después del 1-O, de la parte de los más de dos millones de personas que fuimos violentamente reprimidos", indicó en rueda de prensa.

"Le he mirado a los ojos al monarca español para decirle lo que, tal vez, nunca le habían dicho o no habían escuchado de los labios de una mujer catalana, precisamente porque tampoco quiso reunirse con la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell" tras el referéndum ilegal de hace casi dos años.

"Le he dicho que los catalanes no tenemos Rey, pero acudía precisamente porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del 1-O"dijo Borrás, quien no quiso desvelar cuál fue la respuesta de Felipe VI.

Un rol más discreto

Asimismo, insistió en que el jefe del Estado podía haber tenido "un rol más discreto" hace dos años, sobre todo con su discurso del 3-O en el que se convirtió en "actor de parte" para una parte de la ciudadanía catalana. "Por eso, su discurso hizo que muchas personas, incluso monárquicas y no independentistas sintieran que estaba tomando parte en esta situación", opinó.

La portavoz de JxCat inquirió al monarca "si va a ser árbitro o moderador" en el futuro y le animó "a descolgar el teléfono" como hacía con más asiduidad en el pasado. En este sentido, Borrás indicó que había hablado con el Rey de la situación de Carles Puigdemont en su autoexilio de Bélgica tras una conversación telefónica que mantuvo ayer con el expresidente catalán.

Los presos no renuncian a sus actas

Sobre el posicionamiento de JxCat de cara a la eventual sesión de investidura de Pedro Sánchez, la portavoz de JxCat insistió en que su partido sólo podrá investir a alguien "que esté dispuesto a solucionar políticamente un conflicto de naturaleza política" y reconoció que el líder socialista no se ha dirigido a ellos en las últimas semanas: "Si Sánchez reúne las condiciones para que le apoyemos, lo disimula mucho", subrayó.

Por último, dio a entender que los diputados presos no renunciarán a sus respectivas actas al ser un acto "extraordinariamente lesivo" para ellos tras haber sido elegidos por los ciudadanos el 28-A y encontrarse en prisión. Este hecho favorecería al candidato del PSOE en una segunda votación para su investidura ya que habría cuatro votos menos en contra.La marca catalana de Podemos insiste en la “mesa de diálogo entre dos gobiernos”