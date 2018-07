Justicia sobre las consecuencias penales para el rey Juan Carlos: "Tiene aforamiento pero no inviolabilidad"

La ministra de Justicia del Gobierno, Dolores Delgado, ha dejado la puerta abierta a que el rey Juan Carlos pudiera afrontar algún tipo de investigación penal por las declaraciones dadas a conocer este miércoles de su expareja Corinna zu-Sayn Wittgenstein en las que aseguraba que tenía dinero no declarado en el extranjero a través de varios testaferros, y que concretamente ella había sido testaferro de forma obligada.

Tras comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, Delgado ha sido preguntada por los periodistas por la información que publicaban el miércoles "El Español" y "OKDiario" según la cual la amiga del rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein habría desvelado que Juan Carlos tiene cuentas en Suiza y que en ocasiones la utilizaba como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero, informa Efe.

Delgado, que al ser preguntada por la prensa ha asegurado que no tenía capacidad para valorar las informaciones del rey emérito, ha indicado sin embargo después que el monarca "tiene aforamiento, pero no inviolabilidad", por lo cual no ha querido negar de forma tajante que pudiera ser investigado o llevado a juicio si hubiera indicios de blanqueo de capitales o de otros delitos económicos.