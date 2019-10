La Junta de Andalucía exige a UGT 18 millones de euros por ayudas a cursos de formación.

El Gobierno de Susana Díaz guardó en un cajón una reclamación al sindicato UGT de 18 millones de euros por no justificar de forma adecuada una subvención para cursos de formación de 2007 para desempleados. El expediente habría prescrito el pasado 19 de octubre y no se habría podido recuperar el dinero de no ser porque el nuevo Ejecutivo andaluz del PP y Ciudadanos mandaron reactivarlo.

Finalmente, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha concluido la reclamación y ha solicitado al sindicato UGT la devolución de 12,5 millones de euros por las ayudas a los cursos de formación que recibió la central sindical, publica 'Abc'. "El importe total que la Junta pide a UGT es de 18 millones de euros, puesto que a los 12,5 millones se le suman los intereses que se han producido en el tiempo desde que se concedieron hasta ahora, según la Cadena Ser, .

UGT quiere demandar a la Junta de Andalucía

Según UGT, los cursos sí se realizaron y se justificaron ante la administración andaluza. Desde el sindicato indican que se trataba de procesos de formación del año 2007. “Se impartieron 341 cursos a 4.530 alumnos. Tuvo un porcentaje de inserción laboral del 58%: 2.620 alumnos consiguieron trabajo, de ellos más de un millar con contratos de más de seis meses. Esos cursos de formación les sirvieron además para puntuar en oposiciones o bolsas de trabajo, y en todos los casos contaban con módulos de Prevención de Riesgos Laborales, Orientación Laboral, y Sensibilidad Medioambiental”, señalan desde UGT.

UGT Andalucía ha asegurado que su intención es llevar a la Junta de Andalucía a los tribunales y presentar una demanda contra la administración andaluza en el juzgado de lo Contencioso Administrativo, al entender que “ha demostrado de forma fehaciente y reiterada que todos los cursos del programa se realizaron, y todos los alumnos recibieron la formación programada”.