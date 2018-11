Junqueras prefiere "no albergar esperanzas" respecto a su salida de prisión

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva acusado de rebelión y a la espera de juicio por su participación en el "procés", no espera ningún gesto por parte del Gobierno que contribuya a rebajar las penas que la Fiscalía solicita para él y prefiere "no albergar esperanzas" de su salida de prisión.

En una entrevista que el político catalán ha respondido por escrito y que hoy publica el diario El País, Junqueras "da por seguro" que ni él ni el resto de los políticos catalanes en prisión por su participación en el proceso independentista vayan a tener un juicio justo porque "tampoco han tenido una instrucción justa".

El líder independentista afirma que "no va a renunciar nunca al diálogo" y añade que su objetivo es "construir una mayoría cada vez más amplia y transversal que haga inevitable un acuerdo entre todas las partes"

La Fiscalía dará a conocer mañana su escrito de acusación, y probablemente también la Abogacía del Estado, después de que los partidos independentistas hayan solicitado del Gobierno un "gesto" que ayude a rebajar las acusaciones de cara a un juicio que se espera que comience en enero.

El líder independentista afirma que "no va a renunciar nunca al diálogo" y añade que su objetivo es "construir una mayoría cada vez más amplia y transversal que haga inevitable un acuerdo entre todas las partes", en respuesta a la petición del Gobierno de señales claras sobre su disposición o no a rectificar el rumbo y abandonar la vía unilateral.

No descarta la uniteralidad

Aunque no precisa si descarta esa vía, el máximo responsable de Esquerra Republicana de Cataluña supone que "todo el mundo entiende que si alargas la mano no esperas que te la muerdan". Por su parte, ha añadido, está dispuesto a extender la mano al Gobierno y a llegar a acuerdos, pero "estos -agrega- o son en doble dirección o no llevan a ninguna parte".

Cuestiona en ese sentido "cómo se explica que nos pidan centenares de años de cárcel y, a su vez, una bendición al mismo Gobierno", al ser preguntado sobre si sigue condicionando la negociación presupuestaria a la rebaja de las penas.

Respecto a si acatará la sentencia, Junqueras responde: “En mi caso no entiendo qué significa acatar; estoy en la cárcel, lo acepte o no, por mucho que sea profundamente injusto".

El líder de ERC finaliza la entrevista refiriéndose al rumbo del independentismo y el Gobierno y señala que “todo el mundo debe hacer los deberes, aunque eso suponga asumir críticas o salir de la zona de confort. Nosotros lo hacemos, sabemos que hay que asumir contradicciones para avanzar, queremos llegar a acuerdos”.