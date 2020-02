Junqueras avisa a Sánchez de que el apoyo de ERC a los Presupuestos "depende de 1.000 factores"

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, asegura que "nunca" se levantará de la mesa de diálogo con el Gobierno, aunque dice que su formación no renuncia a un referéndum por la "autodeterminación". En una entrevista en el programa 'Lo de Évole' en La Sexta, Junqueras ha defendido que la mesa sirve para "dialogar, negociar, y tal vez para acordar algo". "No nos levantaremos nunca de ninguna mesa. No renunciaremos a un referéndum de autodeterminación e intentaremos pactar las condiciones en las que se celebrará", ha explicado.

El presidente de ERC también ha confirmado que "habrá consulta" a los ciudadanos catalanes, aunque ha añadido que el contenido de la votación se limitara a lo "acordado" con el PSOE en la mesa. Eso sí, matiza que ahora están "en la primera fase" y, destaca, que "dialogando a veces descubres que estás en aspectos más cerca de lo que creías y, a veces, lo contrario". Sobre la posibilidad de votar sobre otra cosa, Junqueras responde: "Si hay un acuerdo, supongo que valdrá la pena preguntar a la gente por él".

Évole le pregunta "si puede acabar esa mesa de diálogo con una consulta, pero que no sea por la autodeterminación". "Lo que dice el acuerdo es que solo habrá consulta sobre aquello que se ha acordado", explica el dirigente republicano. "Por lo tanto, si no se acuerda un referéndum de autodeterminación" ERC seguirá defendiéndolo y no renunciará a celebrarlo.

PGE y sedición

Sobre el posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el líder republicano no cierra la puerta: "Todo está entrelazado en la vida. Por lo tanto, dependerá de las actitudes de cada uno, de las confianzas que se generen, del contenido de estos presupuestos... de 1.000 factores al mismo tiempo y no hay ninguno de ellos que sea decisivo por sí mismo", asegura. "Estamos dispuestos a hacer lo que sea bueno para la gente en cualquier circunstancia y tenga el coste electoral que tenga". añade.

Y deja un recado para el PSC de Miquel Iceta, que este mismo domingo asegura que la solución al "problema" en Cataluña no pasa por que Junqueras esté 13 años en la cárcel. "Siempre recordaré al PSC que ha aplaudido mi prisión y la de mis compañeros", afirma el líder independentista. "Algún día, inevitablemente, nos encontraremos porque saldremos en libertad y siempre tendrán que bajar la mirada porque saben que no tendríamos que estar en la cárcel", concluye.

Preguntado sobre si durante las negociaciones con el PSOE de cara a la investidura de Sánchez pidió rebajar las penas por sedición en el Código Penal, asegura que "nunca" han propuesto al PSOE dicho extremo. "No conozco el contenido de ninguna propuesta al respecto", apunta.