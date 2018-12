Junqueras se convierte en la última 'carta' de Pedro Sánchez para convencer a Torra

"No rompamos el diálogo". A este mensaje público enviado este domingo desde la cárcel por el líder de ERC, Oriol Junqueras, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, se aferra el Gobierno para pensar de que "no todo está perdido"; que el próximo viernes, tras el Consejo de Ministros en Barcelona, Pedro Sánchez y Torra podrían acabar viéndose a solas -no en una cumbre de gobiernos, como venía exigiendo éste último,

"Saben que no va a haber elecciones en Cataluña antes de un año y no tiene sentido la estrategia de la confrontación permanente". Son palabras de un dirigente socialista catalán muy influyente en la estrategia del presidente del Gobierno, que da importancia a la entrevista concedida por Junqueras a El Periódico de Cataluña, en la cual da alas a todos aquellos sectores del independentismo hartos, que, como él, piensan que "sobra gesticulación y falta discreción".

Todo un torpedo en la línea de flotación de la estrategia hiperventilada del sector de Junts pel Sí más controlado desde Waterloo (Bélgica) por el fugado Carles Puigdemont, el mismo que apadrinan la huelga de hambre de los cuatro presos del PDCat en vísperas del inicio del juicio oral ante el Tribunal Supremo, que Junqueras y los de ERC se niegan a secundar.

Es esa ERC que abjura un año después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) la que se están trabajando los interlocutores socialistas, encabezados por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra Meritxell Batet, asistidas en la sombra por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Gran movilización, no caos

Saben el PSOE y el PSC que Junqueras y los suyos "no están por la labor" de que Barcelona aparezca este viernes en los informativos de Europa y del resto del mundo como el París de los chalecos amarillos, con coches incendiados y lunas rotas por doquier, por una razón muy simple... ¿y después, qué?

Al fin y al cabo, al presidente francés, Emannuel Macron, le ha bastado anunciar una subida de cien euros en el salario mínimo, entre otras medidas, para encauzar el conflicto. Pero, ¿a qué conduciría que el viernes los Comités de defensa de la República (CDR) incendiaran Barcelona?

Probablemente a otro 155, duro, no como el que aplicó Mariano Rajoy, éste sí con una intervención total de la autonomía, incluida TV3, y ya no solo para convocar elecciones; a los tres meses; duraría años, los que hagan falta hasta extinguir la hinchazón independentista. "Por eso Torra y los suyos han cambiado de discurso; ya no descartan la entrevista con el presidente", explica a Vozpópuli ese dirigente socialista catalán.

El resto del PSOE, en pánico tras la debacle en Andalucía, aguarda con expectación la cita del viernes en Barcelona para ver si se finiquita el "apaciguamiento"

Tampoco se acaba el mundo porque finalmente no se acabara celebrando la reunión entre ambos mandatarios -lo importante en sí en la cita del Consejo de Ministros- pero sí es cierto que la estrategia establecida por el presidente del Gobierno hace seis meses, cuando llegó a La Moncloa, "quedaría muy tocada", admiten fuentes socialistas de otras federaciones del PSOE.

Sobre todo después de que, pese a la dura derrota en Andalucía precisamente por abanderar la teoría del "apaciguamiento", como la denominan los barones más críticos, Sánchez haya seguido insistiendo en que "se puede hablar de todo". "Sería una humillación", recalcan dando por hecho que, si se produce, el fin de la estrategia que tantos dolores de cabeza les produce estaría más cerca.

PP y Ciudadanos saben de esa presión interna que está soportando el inquilino de La Moncloa, y así están intentando que descarrile. Pablo Casado le exhortaba este domingo desde Barcelona a no reunirse con un "desequilibrado" como Torra, y redoblaba su exigencia a Sánchez para perseguir a ERC, PDCat y asociaciones como la ANC y Omnium Cultural.