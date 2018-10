Iglesias fracasa: Junqueras condiciona el diálogo a un gesto del Gobierno con los presos

Pablo Iglesias no ha logrado convencer a Oriol Junqueras. El portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà ha asegurado que desde ERC no se sentarán a ninguna mesa sin "las condiciones adecuadas". En concreto, los republicanos han advertido: "Nos ratificamos en la idea de que si el Gobierno no hace un movimiento que permita sentarse en una mesa no lo haremos".

Tras dos horas y media de reunión en la cárcel de Lledoner (Barcelona), Iglesias sale sin un acuerdo con los independentistas. Aunque había advertido anteriormente de que iba como político y no como representante del Gobierno, el líder de Podemos intentaba sellar un apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.

"Logramos echar al PP y siempre hemos dicho que queremos dialogar de todo. Pero no vamos a negociar si el Gobierno no hace un movimiento sobre lo inaudito en una democracia: tener hombres y mujeres inocentes en prisión o en el exilio", ha puntualizado Tardà.

Asimismo, ha asegurado que en la reunión ha sido muy "útil" y que ha "primado la empatía" entre ambos políticos. El encuentro no tenía límite de tiempo y tuvo lugar en una sala especial.

Iglesias había llegado sobre las 15 horas con la también diputada de ECP en el Congreso, Lucía Martín, y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens (BComú). El encuentro ha acabado antes de las 18.30 horas. Junto a Iglesias, han salido de prisión el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà.

El líder de Podemos decide ver el vaso medio lleno. Ha afirmado que la reunión ha ido bien. Asegura que han hablado de economía pero que es pronto para hablar de los PGE. Y, ante la advertencia que ayer lanzó el presidente de Gobierno, ha subrayado Podemos negocia en nombre de Podemos. "Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno", ha dicho.