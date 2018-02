Junqueras, tras cumplir 100 días en prisión: "El mejor regalo que me podéis hacer es formar un Govern"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este sábado que "el mejor regalo" que pueden hacer a los presos soberanistas es formar gobierno en Cataluña.

"El mejor regalo que nos podéis hacer hoy es hacer 'govern', recuperarlo para avanzar nacionalmente y socialmente", ha reclamado el día que cumple 100 días encarcelado en Estremera (Madrid).

Missatge de Junqueras:"100 dies a Estremera. Gràcies a tots pel vostre suport. Mantenim viva la flama. El millor regal que ens podeu fer avui és fer Govern, recuperar-lo per avançar nacionalment i socialment. Gràcies a tots per les cartes. Us estimo!"