Junqueras ataca a Puigdemont por su huida en vísperas del juicio del procés

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado desde noviembre de 2017 por el referéndum del 1 de octubre de ese año, ha subrayado en una entrevista en el diario francés Le Figaro que se quedó "en Cataluña por sentido de responsabilidad" hacia los ciudadanos.

En este sentido, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha recordado que "Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la posibilidad de huir y no la aprovecharon" por "responsabilidad cívica y ética"; a diferencia del antiguo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde octubre de 2017.

"Ningún delito"

Además, señala que los líderes independentistas que se encuentran encarcelados no están entre rejas para convencer a nadie e insiste en que no cometieron "ningún delito". El exvicepresidente pone el acento en que organizar un referéndum como hizo su Gobierno en 2017 no es delito desde que el Parlamento español modificó el Código Penal en 2005, y en que no cometieron "ningún acto de violencia".

Como contraejemplo, cita el caso de Canadá, que cuando Québec organizó un referéndum sobre la independencia, su Tribunal Constitucional no sólo no lo impidió sino que instó a buscar un mecanismo de participación que se concretó en una ley.

Junqueras considera que fue el uso de "la violencia del Estado" durante el referéndum del 1-O lo que impidió que este se desarrollara en condiciones y que los observadores internacionales concluyeran que no cumplió los criterios para validar sus resultados. Pero añade que, "pese a todo, el 1 de octubre marca un punto sin retorno, una demostración de la determinación democrática de los catalanes".

Apoyo condicionado a Sánchez

Preguntado sobre si hay que seguir apoyando el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, Junqueras responde que la cuestión, al margen de que el Ejecutivo sea socialista o liberal, es si "defiende los derechos civiles". "Para qué discutir de una u otra partida presupuestaria si en este país se condena a los cantantes, a los humoristas, a los activistas", asegura.