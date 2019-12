Cruce de acusaciones entre Monasterio y Julia Otero que acaba con un buen 'zasca'

Rocío Monasterio y Julia Otero se han enzarzado en las redes sociales. Todo comenzó cuando la presidenta de Vox en Madrid publicó un vídeo a través de su perfil de Twitter en el que criticaba a la periodista, poniéndola como ejemplo de persona "urbanita" y por "soltar mantras" sobre ecología en la radio.

El vídeo ha sido grabado teniendo como fondo el campo y situándose Monasterio delante de un tractor. En las imágenes, la líder de Vox en la capital critica a aquellas personas que "no han salido de las ciudades en su vida" y que "se atreven a criticar a Vox" por su postura sobre el tema del medio ambiente y el entorno rural.

Monasterio a Otero: “Que dejen de soltar sus mantras”

Después, es cuando Monasterio ataca directamente a Julia Otero con estas palabras: “Este es un mensaje para todos esos urbanitas, tipo Julia Otero, que no se han enterado todavía que el tractor es diésel y que se atreven a criticar a Vox, es que no se enteran porque no han salido de las ciudades en su vida”.

Tras ello, la política de la formación verde, ha invitado a la periodista a visitar a la gente del campo. “Hoy estamos aquí con la gente del campo, les invito a que vengan a ver, a los ganadores, agricultores, a los que tiene toro, a los cazadores… “.

Después ha vuelto a arremeter contra ella: “Que dejen de soltar sus mantras en los medios de comunicación y ese neomarxismo y esa religión que nos quieren imponer y que de verdad estén con la gente que cuidan el medio ambiente. Les iría mucho mejor”.

Estas palabras de Monasterio se produjeron después de un mensaje que Julia Otero escribió en las redes sociales en las que criticaba al partido de Abascal no tener como prioridad el cambio climático. "La respuesta de Vox al tema de la Emergencia Climática es ayudar a los señores que tienen un tractor de diésel", escribió la periodista.

Julia Otero: “Nací en una aldea de 20 personas, hija y nieta de campesinos gallegos,

Tras publicar Monasterio este vídeo, criticando a la periodista, la respuesta de esta no se ha hecho esperar y no ha dejado en buen lugar a Rocío. “Tiene de mí el mismo conocimiento que sobre la emergencia climática”, comienza diciendo en su tuit.

Después Julia Otero le ha soltado un buen ‘zasca’ a la política de Vox. “Nací en una aldea de 20 personas, hija y nieta de campesinos gallegos, expulsada de mi tierra -como tantos emigrantes- por el régimen que usted venera”.Por último, remata el mensaje diciendo: “La disculpo: noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca”.

Después, Rocío Monasterio le ha vuelto ha replicar en Twitter: “¡Menuda empanada! ¿se referirá Julia Otero a mis “venerados” castristas?”.