Durante un discurso pronunciado en la inauguración de la sede del PSOE Córdoba Norte este jueves y recogido por Europa Press, el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, no ha confirmado ni negado que se hayan producido encuentros con Felix Plasencia y Delcy Rodríguez, ministros venezolanos de Maduro, aunque ha ironizado con la falta de relevancia de este tema.

"No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no", ha lamentado.