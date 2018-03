José Luis Ábalos dice que Ciudadanos es un "recambio que da casi más miedo" que el PP

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este sábado que ni Ciudadanos ni Podemos tienen un proyecto para España y que el primero se plantea como una "alternativa" al PP cuando es "un recambio del que hay que temer mucho", que "da casi más miedo" que la formación de Mariano Rajoy.

Ábalos, que ha participado hoy en un acto político en Errenteria (Gipuzkoa), ha dicho que el PSOE es la única opción frente a un Gobierno que no "ofrece futuro", sino "más Rajoy, pero con unos riesgos de involución tremendos".

"La situación es insostenible, el PP no tiene capacidad ni fortaleza para generar ideas de futuro. Todo lo que tenía que hacer parece que ya lo hizo, y la corrupción que está ahí los ha debilitado enormemente", ha afirmado.

Ha recalcado que ni Ciudadanos ni Podemos tienen "un proyecto de país" porque para ello "lo primero que hay que tener un diagnóstico", del que cree que carecen tanto el partido naranja, "que está descolocado", como el morado, "que supo hacerlo sobre la desgracia de la crisis", pero que "no sabe" cómo afrontar los "daños" que esta causó.

Para Ábalos, ahora se trata de articular "un discurso postcrisis y ahí Podemos no sabe qué hacer, entre otras cosas, porque no sabe siquiera dónde construir el proyecto".

En su opinión, "lo peor" en el caso del partido de Pablo Iglesias es que su "idea de España sea ninguna". "Si tú no tienes ni siquiera definido sobre qué espacio físico quieres construir un proyecto, de qué proyecto me vas a hablar", se ha preguntado.

"El PP, agotado. Ciudadanos no quiere confesar nada, a poco que dice una cosa se le ve la patita. Y Podemos ya no tiene nada que ofrecer. Pero eso sí, el único que no tiene proyecto es el Partido Socialista ¿Por qué será? Porque los únicos que damos miedo somos nosotros", ha sentenciado.

Ábalos ha resaltado que el PSOE "está en la agenda que le toca", abordando iniciativas para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres y respaldando movilizaciones como la del pasado 8 de marzo, "una demostración de realidad" que "tiene que sorprender a aquellos que no tienen ningún pulso con la realidad que vivimos".

También apoyando reivindicaciones como la de las pensiones, aunque "nadie vaya a reconocer que ese debate lo haya abierto el PSOE", una "ofensiva" que inició cuando se reunió con CCOO y UGT y "cerró una agenda" para hacer frente al problema.

"Nosotros no tenemos tiempo para esperar ningún cielo, ningún paraíso, ningún marco ideal: tenemos que dar soluciones a los problemas reales de la gente", ha enfatizado.

En este acto, ha intervenido también la líder del partido en Euskadi, Idoia Media, que ha afirmado que su partido quiere demostrar que la sociedad "no está condenada a la resignación y la parálisis a las que quiere empujar el Gobierno de Rajoy", el cual va dejando "un rastro de más desigualdad, más empobrecimiento y menos derechos".

"Es eso lo que nos está pidiendo la gente, es por lo que están saliendo a las calles. Rajoy obliga a volver a protestar a quienes hace cuarenta años ya se pelearon por los derechos de todos, por los servicios públicos para todos, por unas pensiones para todos", ha enfatizado.