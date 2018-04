Sànchez se encara al juez Llarena y le acusa de vulnerar sus derechos políticos e ideología

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, se ha encarado este lunes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y le ha acusado de vulnerar sus derechos políticos, según explican fuentes presentes en la declaración a Vozpópuli, que resaltan que Sànchez, mirando a los ojos al juez, y de forma muy directa, acusó al juez de perjudicar su ideología política.

A la salida de la declaración de Sànchez y de los otros reos, en concreto la de Oriol Junqueras y de Jordi Cuixart, los letrados de los independentistas han asegurado a los medios de comunicación que en las comparecencias de sus defendidos han asegurado que no están de acuerdo con las conclusiones del auto de procesamiento de Llarena.

En este sentido, el abogado de Sánchez ha confirmado que su defendido se ha dirigido, “directamente” al juez, para reprocharle la vulneración de sus derechos políticos al impedir su investidura como presidente de la Generalitat. Además, Sànchez acusó a Llarena de no respetar las medidas cautelares establecidas por las Naciones Unidas.

”Se pone de manifiesto que en este procedimiento en general se está criminalizando la movilización ciudadana y el derecho a la protesta”, ha explicado la abogada de Cuixart, que ha destacado que no comparten el relato de la violencia del Tribunal Supremo: “El 1 de octubre, si hubo violencia, fue mayoritariamente violencia policial y no ciudadana”, ha asegurado la letrada, que ha comparado las protestas independentistas con las movilizaciones de las pensiones”.

Por su parte, el abogado de Junqueras ha asegurado que los tres presos han acusado a Llarena de criminalizar una ideología política: “El independentismo en Cataluña no es ningún delito como no lo es efectuar un referéndum y la solución política, que es la única lógica, es la que tienen que articular los poderes del Estado, y no la judicial, la criminalización de un movimimiento independentista pacífico”, ha asegurado el letrado que ha concluido: “Estamos probando que esta causa es política”.

La de este lunes es la primera comparecencia del exlíder de la ANC y candidato a la presidencia de la Generalitat después de que el juez Llarena rechazara nuevamente dejarle en libertad provisional. Sànchez ha manifestado que considera que esta causa "no va contra las personas, sino que es una cuestión ideológica". De ahí que estime que no ha habido objetividad en el procedimiento.

Tanto el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras como 'los Jordis' (Sànchez y Cuixart) han reiterado ante el Supremo su intención independentista. Ninguno de los tres, citados ha declarar ante el magistrado, ha rechazado, ni descartado, ni alegado nada contra las pruebas que constan en el auto de procesamiento.

Este lunes, el magistrado Pablo Llarena les comunicará el procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, según han informado a Vozpópuli fuentes del alto tribunal.

"Ni un solo euro"

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha asegurado que "no se ha dedicado un solo euro del presupuesto al procés". Ha declarado unos 40 minutos, solo ha respondido a las preguntas de su letrado y ha insistido en que convocar un referéndum no es delito y que no se ha dedicado un solo euro del dinero público al proceso independentista en Cataluña.

Como estaba previsto, también ha declarado el exlíder de Òmnium Jordi Cuixart, quien también ha hecho referencia a la "cuestión ideológica" y ha denunciado falta de objetividad en el procedimiento.

En este sentido, se espera que Llarena comunique este lunes a los tres los motivos de su procesamiento. Para este martes y miércoles, el juez ha citado a otros seis procesados que se encuentran en prisión provisional por su implicación en estos hechos, para tomarles declaración indagatoria conforme a lo acordado en el auto de procesamiento del pasado 23 de marzo.