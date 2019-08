Sànchez (JxCat) carga contra el "partidismo" de ERC y rechaza elecciones en Cataluña

El diputado de JxCat suspendido en el Congreso y en prisión provisional Jordi Sànchez ha rechazado un avance electoral en Cataluña como respuesta a una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, y ha pedido a ERC no hacer "política de partido" con esta cuestión.

"Pido que no se utilice la respuesta a la sentencia para hacer política de partido. Mezclar anticipadamente la respuesta a la sentencia con elecciones son ganas de hacernos comulgar con ruedas de molino", ha destacado en una entrevista de Europa Press desde la cárcel de Lledoners.

Así se ha pronunciado después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, recientemente hayan contemplado la posibilidad de un adelanto electoral como reacción a un fallo condenatorio del Supremo.

Según Sànchez, los que quieren o los que insinúan elecciones anticipadas deben concretar "qué harían el día después de las elecciones que no puedan hacer ahora", y argumenta que no entiende por qué una respuesta al fallo debe pasar por unos comicios cuando ya hay una mayoría parlamentaria, de como mínimo 80 escaños, contraria a una sentencia condenatoria.

Si no lo hacen -añade- puede evidenciar que actúan "empujados por los vientos electorales favorables y actúan con la expectativa de ocupar más poder, especialmente la Presidencia de la Generalitat".

"Un avance electoral cuando no se ha llegado a la mitad de la legislatura debe estar justificado por algo más que por las legítimas ansias de llegar cuanto antes a la Presidencia de la Generalitat", defiende el también exlíder de la ANC.

Brecha en el independentismo

En su opinión, las diferencias actuales entre JxCat y ERC son "daños colaterales ante la ausencia de unidad", alegando que la rivalidad electoral en tiempos de tensión política y de reiteradas convocatorias electorales obliga a marcar constantemente diferencias, y que esto contamina cualquier espacio de relación.

Señala que la relación personal entre los líderes independentistas encarcelados es buena y que, políticamente, las relaciones entre los presos son irrelevantes porque -apunta- nunca han pasado por sus manos.

Sànchez también reflexiona sobre las diferentes causas de que actualmente no haya unidad: "Si no existe unidad independentista es por incompetencia de los dirigentes o bien porque a alguien ya le va bien que no la haya; y, sin descartar la primera, creo que la clave está en la segunda".

A su juicio, desde el momento en que algunos apuestan por reforzar el partido y confrontarse con la competencia del mismo espacio soberanista, se hace difícil definir la unidad estratégica, más allá de acuerdos puntuales: "Es poco razonable que dos grandes marcas que pugnan por un mismo mercado tengan una unidad estratégica".

"No veo, por poner un ejemplo, Coca-Cola y Pepsi Cola actuando bajo una unidad estratégica. La competencia electoral entre independentistas lo contamina todo y puede convertirse en la causa de grandes ineficiencias e ineficacias del soberanismo", advierte.

El dirigente político ve futuro a la legislatura en el Parlament siempre que Aragonès recurra a sus "habilidades negociadoras" para aprobar los Presupuestos de 2020, y constata que los comuns y la CUP se han abierto a hablar de las cuentas.

"Si ERC se ve liderando un gobierno de concentración con comuns, CUP y JxCat, como Aragonès y Joan Tardà proponen, el vicepresidente tendrá capacidad de acordar con ellos los Presupuestos en nombre de ERC y JxCat", ha recalcado.

Pactos entre JxCat y ERC

Pese a todo, admite que le incomoda la "incapacidad" que JxCat y ERC han tenido para pactar antes y después del último ciclo electoral, lo que, a su juicio, les ha llevado a perder el Ayuntamiento de Barcelona y la hegemonía en otros consistorios y en la Diputación de Barcelona, y cree que todo ello les ha llevado a tejer pactos con los socialistas.

"Lo que me incomoda no son los pactos que se han hecho, sino los que se han dejado de hacer", ha dicho Sànchez, tras defender que en política no debes evitar pactos pero sí priorizarlos con los que tienes más proximidad; en este caso, los comuns y la CUP.

Al preguntársele si ERC está ocupando la centralidad política que se le atribuía al espacio de JxCat, Sànchez ha llamado a no confundir la centralidad con ganar elecciones, destacando que es importante ganar elecciones pero "no es determinante si no se pueden construir mayorías sólidas para gobernar".

Para él, en política la supuesta centralidad es útil si te lleva a gobernar las instituciones: "Cs ganó las elecciones del 21 de diciembre y nadie creyó que había ganado centralidad. Y en el caso de ERC, los buenos resultados electorales no le han permitido gobernar en Barcelona".

"Aunque incomode a algunos, hay que preguntarse por qué y qué se tendría que haber hecho diferente para ganar efectivamente centralidad", ha zanjado.