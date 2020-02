Jordi Cuixart pide una estrategia conjunta "para hacer frente a los poderes del Estado"

El presidente de Òmnium Cultural,Jordi Cuixart, ha pedido este sábado una estrategia conjunta "para hacer frente a los poderes del Estado". "Es inaplazable una estrategia compartida de país, tanto valiente como inclusiva", ha defendido en una carta a los socios de la entidad consultada por Europa Press.

"No se pueden generar frustraciones que nos llevan a una desorientación permanente", ha criticado, y ha afirmado que el problema no es el anuncio de próximas elecciones, sino lo que ha tachado de partidismo y falta de sentido de estado, en sus palabras. En su crítica por partidismo, también ha avisado de que "hasta que no vuelva la generosidad será imposible avanzar".

También ha expresado que la ciudadanía "merece coherencia y altura de miras", y ha asegurado que Òmnium Cultural continuará presionando para una resolución democrática del conflicto en Cataluña. Ha defendido conseguir la amnistía para todos los presos independentistas: "Rechazamos el indulto y cualquier medida o chantaje, por mucho que pretenda condicionar un permiso, que implique renunciar a la lucha por la autodeterminación mediante el ejercicio de derechos fundamentales".

Sobre su primer permiso, de 48 horas, que disfrutó entre el 16 y el 18 de enero, ha dicho: "Poder abrazar familia y amigos en libertad ha sido un placer enorme, nos ha permitido cargar pilas y aferrarnos más fuerte que nunca al convencimiento de que lo que estamos haciendo tiene todo el sentido del mundo porque lo estamos construyendo juntos".