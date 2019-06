“El Gobierno de la Generalitat incumplió el 1-O. Sé que a alguien le puede molestar esta versión de los hechos, pero es lo que ocurrió”. El abogado Javier Melero, representante del exconseller de Interior Joaquim Forn, ha culminado su particular línea de defensa, alejada desde el principio de la del resto de acusados, y llegó a erigirse como el defensor de la Policía y la Guardia Civil.

“El 155 funcionó perfectamente. Cuando el 27 de octubre Forn se despidió de sus funcionarios les dijo que había dos opciones: o elecciones o 155. El Gobierno de la Generalitat incumple el 1-O. No se arría la bandera, no se comunica al cuerpo diplomático. Si algún núcleo de poder se ostentaba es a la renuncia voluntaria de aquellos mecanismo. El Gobierno no efectuó ninguna declaración de independencia”, ha dicho.

De este modo ha tratado de contraponer la tesis de la Fiscalía que la semana pasada acusó a los líderes independentistas de culminar sus planes rupturistas y derogar la Constitución en Cataluña valiéndose de la ventaja que ostentaban todo el poder en esa comunidad y tan solo necesitaron soltar amarras con el resto del Estado.

