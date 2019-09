El eurodiputado Javier Nart abandona Ciudadanos

Javier Nart deja la militancia en Ciudadanos. El eurodiputado de la formación naranja envió esta mañana una carta a la dirección del partido con su decisión de darse de baja tras una conversación telefónica con el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, según ha informado el propio Nart a Vozpópuli.

La salida de Nart del partido liderado por Albert Rivera se suma a las de otros miembros destacados de la formación como Francesc de Carreras, quien se dio de baja del partido en abril, aunque su paso no se conoció hasta el mes de julio.

Otros críticos con la posición del partido respecto a la investidura de Pedro Sánchez como Toni Roldán, Francisco de la Torre o Xavier Pericay dimitieron de sus cargos orgánicos dentro del partido y de sus respectivas actas de diputados -en los casos de Roldán y De la Torre-, pero mantuvieron su condición de afiliados de base.

Nart indicó que mantiene su "fidelidad" a sus principios y al grupo de Ciudadanos en Bruselas en calidad de independiente y como en los casos de Maite Pagazaurtundua y Susana Beltrán, quienes respectivamente provienen de UPyD y Sociedad Civil Catalana y que en los últimos comicios fueron en la lista europea de Cs como independientes.

"No pasa absolutamente nada. (Los independientes) Son tan correctos, tan integrados y tan idénticos a los que son militantes. De hecho, (José Manuel) Bauzá empezó de independiente, pasó a militante y no pasó absolutamente nada", señaló a Vozpópuli. Preguntado si el partido de Albert Rivera le ha puesto alguna pega a que se quede como independiente tras la decisión de darse de baja como afiliado, el eurodiputado fue tajante: "No hay absolutamente ningún problema".