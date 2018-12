Izquierda No Nacionalista, la nueva aventura electoral del ex UPyD Gorka Maneiro

Gorka Maneiro, diputado de UPyD durante dos legislaturas en el Parlamento vasco, está dispuesto a volver a primera línea con un proyecto político bautizado como Izquierda No Nacionalista.

Maneiro está convencido de que hay un espacio en la izquierda española que no está cubierto por el PSOE y Podemos, y tampoco por Ciudadanos.

"Es un proyecto laico, igualitario, europeísta que nace a la vista de donde se está situando cada partido", dice. "Ciudadanos se ha instalado en el centro derecha. PSOE y Podemos están en el populismo, y no hay ningún partido que ocupe ese espacio".

PSOE es un partido nacionalista

Izquierda No Nacionalista surge del trabajo que Maneiro y Guillermo del Valle han estado realizando desde la Plataforma Ahora, que fundaron a finales del 2017. El trabajo de Ahora no ha tenido demasiado eco, se ha movido siempre en circuitos políticos secundarios y no ha tenido el apoyo de figuras conocidas.

A pesar de que el espacio electoral como se ha visto en Andalucía es cada vez más pequeño y ahora más estrecho con Vox, Maneiro dice que el PSOE se ha convertido en un partido nacionalista en muchas partes de España.

"El espacio es más grande de lo que parece", asegura.

Izquierda No Nacionalista ha publicado un decálogo a modo de programa electoral, en el que enarbola banderas de la "justicia social y el laicismo del Estado". Y, a la vez, defiende la unidad de España y acabar con desigualdades como a las que a su juicio supone la foralidad o el concierto económico vasco.

Lista para las europeas

La idea es convertir esa marca en una agrupación de electores con la que presentarse a las europeas del 26-M del 2019. El propio Maneiro no descarta encabezar esa lista. Además, quiere abrir un proceso participativo con la idea de formar candidaturas de esta agrupación en comunidades autónomas y grandes ciudades para la cita de mayo.

"El objetivo es celebrar un congreso o asamblea a finales de enero para ver qué listas electorales podemos elaborar y ver dónde nos podemos presentar", afirma.

Maneiro fue el único diputado de UPyD en el Parlamento vasco entre 2009 y 2016. Se hizo cargo de la dirección nacional del partido magenta tras quedarse al borde de la desaparición en las sucesivas citas electorales del 2015. De hecho, llegó a ser candidato a la presidencia en las generales del 26-J del 2016, en las que UPyD apenas obtuvo el 0,4% de los votos y quedó fuera del Congreso.