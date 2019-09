La palabra no es malestar. Más bien, resignación. Así asumen muchos en el PSOE el papel omnipresente de Iván Redondo. Aparezca o no su nombre en el organigrama del comité electoral del partido, se mencione o no su papel como "colaborador" o "coordinador", se trate de disimular más o menos su presencia, el director de Gabinete de Pedro Sánchez ha dejado claro que en la campaña manda él.

Nadie ha sabido explicar por qué Redondo ha desaparecido del organigrama del comité electoral del PSOE para las elecciones del 10-N. El partido asegura que es una anécdota y que todo sigue igual.

Pero en octubre del 2018, cuando Redondo se incorporó a este comité, su nombre fue citado expresamente en los canales de información oficial del PSOE. Y ahora no. No hay rastro alguno de su presencia en el comité del 10-N, al menos por escrito.

"Amistad" y "sintonía" con Ábalos

Sin embargo, el jefe de Gabinete de Presidencia ha transmitido por tierra, mar y aire que él coordinará la campaña mano a mano con el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Incluso ha conseguido que Ábalos diga en un tuit que su "amistad" y "sintonía" con Redondo es "total".

"Esas trifulcas entre Ábalos y Redondo de las que tanto se escribe no son verdad", dicen fuentes de Ferraz.

Es llamativo el respaldo sin fisuras del número tres del PSOE, que horas antes reconocía antes los medios de comunicación que "el comité electoral del partido es del partido y lo forman personas del partido".

Redondo no es militante del PSOE. Por eso su nombramiento en octubre del 2018 como coordinador de campaña escoció tanto a parte del socialismo, que maneja ciertos códigos casi sagrados para la cosa orgánica. Es algo normal para un partido con 140 años de historia que las ha visto de todos los colores.

El comité electoral del PSOE para el 10-N lo forman 21 personas. Es prácticamente idéntico al que se constituyó hace un año. Hay salvedades. Por ejemplo, han desaparecido las portavocías del comité, que ocupaban los diputados Esther Peña y Felipe Sicilia.

Redondo, en el 'comité reducido'

Pero las reuniones importantes, las que llevan la carga política de las decisiones que toma el partido de cara a las elecciones, son las que celebra un comité reducido que integran apenas cinco o seis personas. Y entre ellas está también Redondo.

A estos encuentros en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid asisten el propio Redondo; Ábalos; Adriana Lastra, que se encarga del comité de estrategia; Santos Cerdán, vicecoordinador de Organización; Francisco Salazar, vicecoordinador de Acción Electoral; y generalmente Julio Navalpotro, responsable del área de Investigación y Análisis. También participa la coordinadora de Comunicación, Maritcha Ruiz-Mateos.

En un periodo electoral como el actual, Redondo se comunica casi más con el partido que con su gente en el Gobierno. Hay una razón puramente operativa. Sánchez es el candidato pero sigue siendo el presidente del Gobierno en funciones. Y hay que delimitar la frontera de cada acto en el que participa.

Pero la presencia del jefe de Gabinete en la sala de máquinas de Ferraz no es para organizar eventos. La estrategia es suya bien como "colaborador", bien como "coordinador". El peso de Iván Redondo en el PSOE es total.