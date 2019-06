Celaá pide a Ciudadanos que "reflexione" y no renuncie a apoyar la investidura de Sánchez

"Queremos que Ciudadanos reflexione sobre su posición en la política", ha dicho este viernes la ministra Portavoz, Isabel Celaá, y que cambie su actual "obstaculización" de la investidura de Pedro Sánchez por una abstención.

Celaá ha hecho esta sorprendente reflexión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en un día en que se ha sabido que el propio presidente francés,Emmanuel Macron, está presionando a Albert Rivera para que no forme parte no facilite gobiernos en los que este Vox.

Celaá ha asegurado que el Gobierno español "no ha tenido nada que ver" en la postura de Macron. Lo que ocurre es que en Europa "no se ve con la naturalidad" que ve Ciudadanos su relación con la ultraderecha española. Y ahora se tienen que formar los grupos en el Parlamento Europeo y Rivera se puede encontrar rechazos para seguir formando parte de los liberales de ALDE.

"Nosotros queremos hacer gobierno cuanto antes", ha insistido, y una hipotética abstención de los ‘naranja’ no prejuzgaría "nada"; sería "simplemente decir: no bloqueamos", pero luego Rivera podría seguir haciendo oposición.

Se trata de evitar un bloqueo político del país porque Sánchez es el único que puede formar gobierno. Desde abril ha habido "cuatro elecciones, cuatro victorias, que nos hacen fuertes para pedir que la investidura no se demore mas".

No cabe el 'no es no'

Y Ciudadanos no puede leer este escenario político como el del 'no es no' que protagonizó el PSOE en 2015 y 2016. "No hay alternativa" aritmética, ha insistido la ministra, y entonces sí la había a la investidura de Mariano Rajoy, como se demostró en la moción de censura hace un año.

La portavoz ha sorprendido no solo con este nuevo llamamiento a Albert Rivera, sino tomando distancia con ERC, que se ha mostrado abierta a abstenerse; y, de momento, la abstención de los independentistas catalanes es la única via factible -173 síes en segunda votación- para que Sánchez sea elegido por el Congreso.

Si ERC acaba absteniéndose para facilitar la investidura de Sánchez, "lo hará libremente" porque "nada se ha negociado"

"No se si Ciudadanos criticara a ERC. Pero es su líder quien nos dice que montemos la investidura con quienes apoyaron la moción de censura", advierte Isabel Celaá.

Y si la formación presidida por el encarcelado Oriol Junqueras acaba absteniéndose para facilitar la investidura, "lo hará libremente" porque "nada se ha negociado".

Evita valorar la decisión del Supremo

Respecto a la decisión del Tribunal Supremo de no admitir que Junqueras sea eurodiputado, el Gobierno, ha avisado, no va a decir nada porque no decide."En un estado de derecho la política tiene su cauce y la justicia el suyo", ha recalcado en su intervención inicial. Y ahora, tras el visto para sentencia del juicio al ‘proces’, "es el momento de esperar el dictamen de la justicia".