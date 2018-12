Belarra: "El momento más difícil fue el parto prematuro de Irene, a nivel político y emocional"

Ione Belarra (Pamplona, 1987), tuvo que tomar las riendas de la portavocía del grupo de Unidos Podemos en el Congreso tras el nacimiento prematuro de los mellizos de su compañera de escaño Irene Montero, que se prevé reincorporarse a comienzos de enero. Ahora, ha sido galardonada con el premio a la diputada revelación por la Asociación de Perdiodistas Parlamentarios (APP).

A lo largo de estos cinco meses, se ha tenido que hacer cargo también de la negociación de los Presupuestos con el Gobierno del PSOE, que acabó fraguando un acuerdo firmado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en La Moncloa a comienzos de octubre y que ahora depende de los independentistas catalanes. Aunque cree que "estamos más cerca" de que ese acuerdo salga adelante, advierte sobre los incumplimientos del Ejecutivo. "Si los decretos del Gobierno no cumplen con el acuerdo, sabe perfectamente que no los vamos a apoyar".

Graduada superior en Integración Social y licenciada en Psicología, a Ione Belarra siempre le tiró la defensa de los derechos humanos y ha participado en diversas organizaciones y campañas por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Pocos días después de ser reelegida por las bases del partido morado para encabezar la lista por Navarra al Congreso para las próximas generales, responde por escrito a Vozpópuli y fija la derogación de la reforma laboral del PP como objetivo para el próximo curso.

-¿Se imaginó alguna vez un 2018 tan agitado como el que hemos vivido?

La verdad es que no. Creo que casi todo el mundo pensaba que M.Rajoy iba a acabar la legislatura, a pesar de dirigir el partido más corrupto de Europa. Sobre todo porque, justo antes de la moción de censura, estaba a punto de sacar los Presupuestos adelante con el apoyo de Ciudadanos y del PNV.

En mi opinión, la moción de censura de la dignidad que presentó Unidos Podemos en junio de 2017 fue una semilla que dio frutos un año después. Y dio frutos gracias a que vivimos una primavera de movilizaciones como la huelga del 8M o las mareas de pensionistas, que le hizo imposible al PSOE sostener por más tiempo al Partido Popular en el Gobierno. Sin duda el 2018 revela que la crisis de régimen sigue abierta y que si seguimos empujando la España del Cambio puede llegar más pronto que tarde al Gobierno.

-Durante estos últimos meses no sólo ha tenido que sustituir a Irene Montero como portavoz en el Congreso sino que terminó llevando las riendas de la negociación de los Presupuestos con el PSOE. ¿Cuál ha sido el momento más complicado para usted?

Últimamente me hacen mucho esta pregunta. Para mí el momento más difícil fue que Irene se pusiera de parto prematuramente, por lo que implicó a nivel emocional de preocupación por ella y por los niños, y a nivel político porque no lo teníamos previsto y a nosotras nos encanta tener las cosas planificadas (se ríe).

-¿Y qué ha aprendido en todo este tiempo? O, dicho de otro modo, ¿qué intentaría no volver a repetir?

Creo que en estos años y, especialmente en estos últimos meses, he tomado una enorme conciencia de lo importante que es tener los pies en la tierra y guardar tiempo para descansar y cuidar de las personas que quieres. Este trabajo no tiene horarios, estás conectada permanentemente y siempre hay urgencias importantes. Por eso es importantísimo trabajar en equipo, apoyarse mutuamente y saber parar. Pablo e Irene han sido un ejemplo desde el punto de vista de la conciliación y todos deberíamos tomar nota.

-En su labor diaria en el Parlamento, ¿qué diputado o diputada le ha sorprendido más? Para bien o para mal…

Aunque no es diputada, la persona que más me ha sorprendido en estos meses es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. No la conocía y la considero una persona con una gran capacidad de trabajo, que es algo que yo respeto mucho.

-La semana pasada vimos cómo la votación de la senda de déficit rearmó la mayoría de la moción y abrió el camino para tramitarlos Presupuestos. ¿Qué esperanzas alberga su grupo de que puedan ver la luz ya que los dirigentes catalanes mantienen su negativa a apoyarlos?

Sin duda la votación de la semana pasada tuvo un peso simbólico importante porque se reeditó la mayoría de la moción de censura, algo que parecía impensable hace unas pocas semanas. En mi opinión, no se trata tanto de albergar esperanzas como de trabajar duro para que el acuerdo presupuestario que alcanzamos con el Gobierno se cumpla y salga adelante, y en eso seguimos trabajando ahora mismo.

Todo el mundo reconoce que el acuerdo presupuestario tiene el sello de Unidos Podemos y, desde luego, tuvimos que esforzarnos mucho para arrancar la subida del SMI, la regulación de los alquileres o los 500 millones para la dependencia. Quizás por eso, desde el primer momento somos los que más nos hemos esforzado para que el acuerdo y los Presupuestos salgan adelante, y vamos a seguir haciéndolo.

- Si no se aprueban las cuentas de 2019, parece que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de seguir gobernando a base de decretos. ¿Es viable no convocar elecciones en estas condiciones?

Pienso que hoy estamos un poco más cerca de tener Presupuestos que hace un mes y ese es el escenario por el que estamos trabajando. Si es así, serían los Presupuestos más sociales que ha conocido nuestro país y podríamos mejorar la vida de millones de personas. Creo que es algo por lo que merece la pena esforzarse.

- Se lo digo porque ustedes -que son su principal socio parlamentario- sienten que ha traicionado el pacto presupuestario con el decreto sobre Vivienda. Y parece que tampoco les informó del Decreto sobre la liberalización del transporte ferroviario de viajeros... ¿Se ha reunido aquella mesa de seguimiento del pacto que dijeron poner en marcha?

Hemos sido muy claros en este punto. El acuerdo presupuestario no puede incumplirse a través de reales decretos incompletos. Si los decretos no cumplen con el acuerdo, el Gobierno sabe perfectamente que no los vamos a apoyar, porque nosotros nos debemos a la gente de nuestro a país y no tenemos deudas ni con los bancos, ni con los fondos buitre.

Es evidente que en Podemos tenemos las manos libres para hacer, exigir y proponer cosas con las que el Gobierno no se atrevería, pero necesitan nuestros votos y los vamos a hacer valer. El caso de la vivienda es claro. No apoyaremos un real decreto que no incluya la medida más importante para pinchar la burbuja del alquiler, que es limitar las subidas abusivas de los alquileres.

- En los contactos que mantienen, ¿perciben diferencias entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista?

Bueno, creo que esa es una pregunta que hay que hacérsela al PSOE, no a nosotros. Lo que sí se puede decir, porque todo el mundo lo vio, es que el grupo parlamentario socialista hizo Presidente a M.Rajoy y, sin embargo, Pedro Sánchez es Presidente gracias a una moción de censura promovida por nosotros. Son dos cosas bien diferentes.

- Su partido acaba de cerrar unas primarias de las que han salido los integrantes de Podemos del futuro grupo en el Congreso. ¿Echará en falta a alguien?

Sin duda. Han sido unos años muy intensos. Fuimos el grupo parlamentario surgido de las elecciones del 20D y del 26J. Nadie olvidará nunca la mirada de Rajoy cuando vio a Alberto Rodríguez por primera vez en el Hemiciclo. Hemos vivido una moción de censura defendida por primera vez por una mujer, una repetición electoral, un acuerdo PSOE-Cs.

Creo que no me equivoco si digo que hemos hecho historia y eso hace que quienes hemos formado parte de este primer grupo parlamentario no lo vayamos a olvidar nunca. A pesar de ello, lo hemos dicho siempre, nosotras en política estamos de paso y nadie es imprescindible. Hay compañeros y compañeras nuevas que estoy segura que van a hacer un gran papel.

- Estos días se está cerrando el Gobierno en Andalucía... ¿Existe alguna posibilidad de que Adelante Andalucía tenga grupo propio al estilo de En Marea o En Comú Podem dentro del futuro grupo confederal como ha planteado Teresa Rodríguez?

Mi visión es que actualmente las personas que representamos a los distintos pueblos de nuestro país tenemos un nivel de autonomía alto y una gran capacidad de decisión respecto a lo que atañe a nuestra tierra dentro del grupo confederal, pertenezcamos o no a una confluencia. En mi caso, por ejemplo, jamás nadie pondría en duda que lo que afecta a Navarra lo deciden los diputados navarros, en coordinación con Podemos Navarra. En ese sentido pienso que tener o no un grupo propio es una cuestión menor, lo fundamental es tener capacidad de decisión. Y la tenemos.

- Por volver al principio, dígame qué espera del 2019 a nivel político, económico y social.

Mi deseo para el 2019 es que consigamos derogar la reforma laboral del PP completa y llegar al Gobierno para derogar también la del PSOE de 2010. Ahora mismo la precariedad en la que viven miles de jóvenes en nuestro país es insostenible y hace imposible que se puedan plantear tener hijos, buscar un trabajo mejor, tener una casa en condiciones o planificar su vida mínimamente a medio plazo. Es una vida insegura que no es vida. Yo deseo que la gente pueda vivir mejor y para eso tenemos que asegurar empleos dignos, sobre todo para las mujeres jóvenes, que son las más golpeadas por la precariedad.