Desconcierto en el independentismo ante el hundimiento del tándem Torra-Puigdemont

Quim Torra recibió más pitadas y abucheos que el Rey. La inauguración de los Juegos del Mediterráneo ha llenado de dudas al secesionismo. El tándem formado por Puigdemont, “president en el exilio” y el ‘president del interior’ no funciona. Se ha gripado. Las idas y vueltas sobre la decisión de asistir a la ceremonia de apertura -una mañana de viernes frenética en la Generalitat, si, no, si, no-, la profusión de banderas de España en el graderío, la escuálida protesta del anfitrión ante el Monarca e incluso los aplausos del propio Torra tras escucharse el himno nacional, han desconcertado al bloque secesionista.

“Esto no funciona, estamos dando una imagen delirante”, reflexionaba este fin de semana un alto dirigente del PDeCat. “Han quedado mal los dos. Puigdemont dio instrucciones a su pupilo para que no coincidiera en acto alguno junto a Felipe VI. Torra lo intentó. Los medios del separatismo así lo difundieron a primera hora hasta que, a mediodía, el ‘president’ compareció en Palacio para explicar farragosamente los motivos por los que estaría presente junto al jefe del Estado en el coliseo de Tarragona.

Lío en la Generalitat

“Nadie entendió nada”, comentan en estos círculos, donde se considera que el anuncio de ‘ruptura de relaciones’ con la Casa Real es poco menos que una humorada, una variante más del ridículo. En ERC, los socios del Govern, optan por no adentrarse en el extraño funcionamiento de la ‘pareja de presidentes’. Los republicanos quieren recuperar el liderazgo de la familia secesionista en las próximas municipales, a las que los seguidores de Puigdemont acudirán bajo las siglas de ‘Junts per…’ y la localidad catalana correspondiente. El PDeCat ha aceptado meter en el baúl sus siglas, bajo el temor a verse barridos por el grupo del prófugo en Alemania.

Los agitadores radicales, tanto ANC como Omnium y en particular, los comités de la república, han mostrado también su baja forma. No lograron reunir más que unos pocos activistas en los alrededores del estadio de Tarragona, junto a los que se fotografió Torra para compensar su posado junto al Rey. “Esto no es hacer república, es entreguismo, casi una rendición”, se lee en las redes, donde se evitar arremeter contra Torra, pero se olvidan ya de la existencia de Puigdemont.

Elsa Artadi propugnó la asistencia al acto inaugural. La consejera de Presidencia está en conversaciones con Maritxel Batet para preparar el encuentro en Moncloa con Pedro Sánchez. El acercamiento de los presos, el levantamiento del control financiero del ‘Govern’ y la reactivación de las leyes recurridas ante el TC figuran entre los objetivos. El presidente del Gobierno aprovechó la interminable y tediosa ceremonia de apertura para desbrozar con Torra los puntos más ásperos de la negociación. “Hay buena disposición”, dicen en el entorno de la Generalitat. “Sánchez no es Rajoy”, añaden.

Puigdemont bracea desde Alemania a la desesperada para evitar que su imagen se diluya antes de que los jueces germanos decidan sobre su futuro. Si tumban la euroorden, como ya se adelanta en medios judiciales, regresaría a Waterloo para poner en marcha su “espacio libre de Bruselas”, esa especie de Generalitat de cartón piedra. Sus relaciones con el valido ‘irán a peor’, aventuran las mencionadas fuentes, donde consideran que se trata de una herramienta imposible de manejar. La realidad del día a día se impone y no es posible gobernar Cataluña vía skype.