Inmigración y centralismo: Casado recupera en Andalucía 'líneas maestras' de Vox

El líder del PP, Pablo Casado, ha hecho acuse de recibo este sábado de la sombra de sondeos que le sitúan en caída frente al crecimiento de Vox, una fuerza que le dispuesta votantes del espectro de la derecha.

En plena campaña andaluza, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha salido este sábado a remarcar su defensa de una inmigración "ordenada y legal", recalcando que el espacio en España "no es ilimitado", y advirtiendo a los inmigrantes que "o respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país".

"Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana", ha enfatizado Casado en un mítin de campaña por las elecciones andaluzas en Granada junto a Juanma Moreno, candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía el próximo 31 de noviembre.

En el mismo mítin, Casado ha anunciado que su partido va a enmendar a la totalidad la reforma educativa impulsada por el PSOE.

Así, va a presentar una proposición de ley para que la educación sea competencia estatal aunque la administren las comunidades autónomas, una propuesta más cercana si cabe a los postulados del partido que dirige Santiago Abascal. Vox propone un sistema de Estado centralizado en lugar del autonómico haciendo hincapié precisamente en cuestiones como la educación.